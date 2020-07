OMS a făcut anunțul - Când poate începe vaccinarea împotriva coronavirus

Cercetatorii fac "progrese bune" in dezvoltarea vaccinurilor impotriva Covid-19, cateva fiind in studii clinice finale, dar utilizarea lor nu poate fi asteptata inainte de inceputul anului 2021, a declarat miercuri un expert al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Mike Ryan, transmite Reuters.



OMS lucreaza pentru a asigura o distribuire echitabila a vaccinurilor, dar intre timp este esential sa limitam raspandirea virusului, a spus Ryan, care este director al programului de urgenta al OMS, in timp ce numarul cazurilor zilnice noi se afla aproape de niveluri record la nivel global.



"Facem progrese bune", a spus Ryan, notand ca mai multe vaccinuri se afla in prezent in faza a treia a studiilor clinice si ca niciunul nu a esuat in privinta sigurantei si capacitatii de a genera un raspuns imunitar.



"Realist vorbind, oamenii vor incepe sa fie vaccinati in prima parte a anului viitor", a declarat Ryan, care a participat la un eveniment public pe o retea de socializare.



OMS lucreaza la extinderea accesului la posibile vaccinuri si pentru a ajuta la cresterea capacitatii de productie, a spus Ryan.



"Trebuie sa fim corecti, pentru ca sunt un bun global. Vaccinurile pentru aceasta pandemie nu sunt pentru bogati, nu sunt pentru saraci, sunt pentru toata lumea", a spus oficialul OMS.