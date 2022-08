„O creștere cu 25% nu e ce oamenii își închipuie, că e o creștere cu 25% la salariu, poate fi și 10 lei si 200, depinde. Noi, când am făcut legea, am stabilit că nu e normal ca unul de la poliție, școala sau spital să aibă salarii diferite. Atunci, fiecare recupera fiecare diferență până în 2022. Cumva, salariul să fie uniform, să ajungă aceeași grilă pentru tot sistemul bugetar, cum este corect”, a precizat Lia Olguța Vasilescu, la Realitatea PLUS.

Olguța Vasilescu: „Dacă dispar subvențiile, va fi dezastru”

Olguța Vasilescu a vorbit, la Realitatea PLUS, despre facturile uriașe și măsurile autorităților, precum și despre revolta oamenilor împotriva raționalizărilor. Fostul ministru al Muncii a precizat că dacă vor dispărea subvențiile din partea Guvernului, ne vom confrunta cu un dezastru.

„Eu cred că va fi o iarnă destul de complicată. (...) Nu mai putem să alimentăm cu energie pe căbune (n.r. - Complexul Energetic Oltenia). Între timp, poate și din cauza acestui război, situația s-a mai reglat. Acum este cu totul altceva, numai că nici până în acest moment stocul de cărbune nu este la capacitatea la care ne trebuie pentru această iarnă. Mai precis, până acum în stoc mai avem 100.000 de tone de cărbune, necesarul ca să începem iarna. Pentru luna noiembrie ar fi de 900.000 de tone, din cauza asta am făcut deja adresă către Complexul Energetic Oltenia ca să suplimenteze stocul, să putem să stăm liniștiți. Noi de vreo două luni ne preocupăm de acest subiect și de multe altele care au legătură cu energia pentru această iarnă, pentru că ne dăm seama că va fi o iarnă foarte complicată pentru foarte mulți.

Prețurile sper că sunt plafonate cel puțin până ân primăvara anului viitor și atunci putem să discutăm despre niște prețuri cât de cât suportabile, nu atât de bune cât ne-am fi așteptat noi, dar încă suportabile. Dacă dispare acea subvenție din partea Guvernului, atunci va fi dezastru, pentru că 80% dintre români nu și-ar permite să plătească facturile la valoarea la care o vând marile companii”, a precizat Olguța Vasilescu, la Realitatea PLUS.