"Săptămâna acesta care am încheiat cu un nou record absolut al pandemiei de COVID-19:



3,072 de decese intr-o singura săptămâna.



Moartea secera acum romanii cu o viteza de 1 deces la 3.3 minute [oficial], 439 decese pe zi si 13,367 decese pe luna.



Este echivalentul a 45 de tragedii Colectiv din 2015, 3 revoluții din 1989, 2 cutremure din 1977 si 1 atac terorist ca cel din 9.11 in SUA.



Si asta doar in acesta saptamana! Saptamana viitoare vom mai adauga 3,000 de decese si vom depasi pragul total de 50,000 de morti de la inceputul pandemiei.



Mare majoritatea oraselor din Romania au o populatie mai mica de 50,000 de suflete.



Iar pentru fiecare roman ucis, mai sunt zece vindecati dar schiloditi care adesea nici macar nu inteleg ce li se intampla si cat de mare este pretul minciunii care i-a tinut departe de vaccin.



Ce au aceste morti in comun cu cele de la Colectiv? Puteau fi prevenite de autoritati." a scris Jurma, într-o postare pe Facebook.

Epidemiologul mai afirmă, din nou, că în acest moment sunt enecsare declararea stării de urgență și impunerea unei carantine naționale de 30 de zile.