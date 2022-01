„Cum a evoluat pandemia de la prognoza pe care am publicat-o la inceptul lunii ianuarie si ce urmeaza?

Aveti graficul in imaginea atasata, unde curba rosie este media mobila la 7 zile a cazurilor oficiale. Aceasta s-a aliniat pana acum destul de bine pe media intervalului de predictie definit de scenariul optimist (verde punctat) si cel pesimist (mov punctat).

Problema in continuare o reprezinta capacitatea noastra de a monitoriza pandemia prin testare. Asa cum se vede din tabel, saptamana trecuta, marti 18 ianuarie, am avut varful de teste de pana acum cand am detectat 16,760 cazuri cu 88,019 teste.

Astazi vedem un numar mai redus de teste, asa cum era de asteptat dupa o zi libera, insa desi testele au scazut cu 26,000 numarul de cazuri a crescut cu 3,000.

Rata de pozitivare se mentine la peste 30% ceea ce inseamna ca de maine cand se va reveni la peste 75,000 de teste pe zi vom depasi si pragul de 25,000 de cazuri, poate chiar si pe cel de 30,000 de cazuri pana la finalul saptamanii.

Saptamana viitoare, daca avem noroc, exista o sansa reala sa vedem varful valului 5-Omicron la valori intre 40,000 si 50,000 de cazuri pe zi. Daca insa cresterea mai continua o saptamana atunci putem ajunge si la cele 70,000 de cazuri pe zi in februarie, pe care le mentiona si dr. Rafila

Totul depinde ca felul in care testarea tine pasul cu pandemia. Din acest punct de vedere intiativa domnului Rafila de a deschide centre de testare este laudabila. Chiar si mai laudabila este intiativa deschiderii unui centru de testare gratuita in Craiova.

Vedem astfel ca romanii sunt responsabili si vor sa se testeze dupa un contact cu o persoana infectata daca li se ofera oportunitatea.

Pacat ca la noi testele au fost mereu vazute ca un dusman al autoritatilor centrale si locale. Folosite ca alternativa la carantina generala ar fi putut salva mii de vieti si reduce enorm inclusiv costurile economice ale pandemiei.

-----

Tot la inceputul lunii ianuarie atrageam atentia:

"Cresterea spitalizarilor este insa mult mai accentuata in randul minorilor unde internarile COVID-19 au crescut de la 55 la 95 (aproape de 2x) fata de saptamana trecuta.

Aceasta crestere mai rapida in randul copiilor confirma tabloul general din alte tari unde internarile pediatrice sunt in general de 4x mai multe decat in valul precedent (in imagine aveti UK si NY, SUA)."

Din pacate numarul de internari in randul copiilor a continuat sa se dubleze saptamanal. A depasit deja varful de 515 internati minori pe zi din valul 4-Delta si va depasi probabil 1,000 de internati pe zi pana duminica. Ce confirma asadar ca pentru copii, Omicron este mai periculos decat Delta.

Vedem insa ca si curba internarilor in randul populatiei generale (curba portocalie) a inceput sa creasca rapid.

Aceasta curba este acum cu 2 saptamani in urma curbei confirmarilor, desi in valurile precedente a anticipat curba confirmarilor asa cum se vede in imagine.

Acest aspect nou se datoreaza faptului ca Omicron are o viteza mult mai mare de infectare viteza si o perioada de perioada de incubatie mai redusa dar boala progreseaza ceva mai lent decat in cazul Delta, probabil datorita gradului mai scazut de multiplicare in plamani.

Odata insa provocata furtuna de citokine evolutia este similara cu Delta si decesele incep sa apara. Curba deceselor este abia la debut asadar, dar avem deja o crestere a numarului zilnic de decese fata de saptamana trecuta.

Faptul ca evolutia se incadreaza in prognoza pentru faza ascendenta face ca si prognoza pentru faza descendenta sa fie credibila. Este asadar probabuil ca vom cobora sub 3 la mie in luna martie si sub 1 la mie in aprilie, daca nu vor apare surprize neplacute din partea pandemiei.

Daca pandemia nu a primit instiintarea ca s-a terminat pandemia si ca a devenit "doar o gripa", e posibil sa ne mai serveasca o varianta surpriza, cum pare sa faca in Danemarca si Franta unde dupa 6 saptamani a intrat intr-un platou dupa care a reluat cresterea.