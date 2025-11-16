Potrivit publicației Fortune, antreprenorul are de peste 30 de ani o regulă personală de la care nu s-a abătut nici măcar în perioada în care conducea compania de streaming, evaluată la sute de miliarde de dolari.

Randolph a dezvăluit într-o postare veche pe LinkedIn, devenită recent virală, că în fiecare marți, fix la ora 17:00, își încheia ziua de lucru indiferent de circumstanțe. „Am petrecut întreaga mea carieră încercând să păstrez un echilibru real între job și viață”, a scris el. Iar marțea era sacră: își rezervase serile pentru a petrece timp cu cel mai bun prieten, fie la cinema, fie la cină, fie pur și simplu plimbându-se prin oraș.

O regulă de neclintit, chiar și în fruntea Netflix

Chiar și în perioada sa de CEO, Randolph nu renunța niciodată la întâlnirea săptămânală. Nicio ședință, nicio conferință și nicio urgență aparentă nu îl făceau să stea peste program. „Dacă cineva voia să-mi spună ceva marți după-amiază, trebuia să o facă pe drumul spre parcare”, a mărturisit el. „Marțea m-a ajutat să rămân cu mintea limpede și să privesc restul muncii în perspectivă.”

Ritualul lui Randolph contrastează puternic cu modul de lucru al altor lideri din tehnologie, pentru care programul maraton pare norma.

CEO-ii care cred că nu există succes fără sacrificii extreme

Lucy Guo, cofondatoarea Scale AI și una dintre cele mai tinere miliardare self-made, muncește adesea de la 5:30 dimineața până aproape de miezul nopții. Ea spune că nu crede în echilibrul viață–muncă și că cei care îl caută „poate nu sunt în domeniul potrivit”.

În aceeași direcție merge și Andrew Feldman, șeful Cerebras, companie de cipuri AI evaluată la miliarde de dolari. Acesta consideră că performanțele uriașe nu pot fi obținute în program de birou standard. „A construi ceva extraordinar nu e muncă part-time”, a spus el. „Cere fiecare minut de energie și are, inevitabil, un preț.”

De ce limitele sunt esențiale

Pe de altă parte, numeroși lideri de top avertizează că o viață dominată exclusiv de muncă poate duce la epuizare și la dezechilibre greu de reparat. Jamie Dimon, CEO al JPMorgan, le-a transmis tinerilor antreprenori că prioritățile personale nu trebuie ignorate: „Trebuie să ai grijă de corp, minte, prieteni și familie. Echilibrul este vital.”

În aceeași linie se află și Jason Buechel, directorul Whole Foods, care, deși are un program încărcat și numeroase călătorii, își ia toate zilele de concediu și îi încurajează ferm și pe angajați să facă la fel. A introdus chiar reguli stricte privind acumularea orelor de odihnă, pentru a se asigura că toți își iau pauzele necesare.