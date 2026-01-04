Potrivit ISU Botoșani, la fața locului au ajuns două echipaje din cadrul Punctului de Lucru Darabani, pompieri de la Detașamentul Dorohoi și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Havârna, cu patru autospeciale de stingere. Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță a fost, de asemenea, prezent.

Greșeala banală care a lăsat o familie din Botoșani fără casă

„Pompierii au constatat că ardeau generalizat locuința și mai multe anexe lipite de aceasta”, au transmis reprezentanții ISU.

Soția proprietarului a suferit un atac de panică în timpul incendiului și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit primelor informații, focul ar fi pornit de la o țigară aprinsă lăsată lângă materiale combustibile. Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor exacte.