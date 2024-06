Alegerile s-au încheiat cu o bătaie în toată regula în comuna Jariștea din județul Vrancea. O femeie a fost lovită fără milă de un cuplu pentru că a avut alte preferințe la vot. Martoră la scena șocantă a fost chiar fetița victimei, în vârstă de 6 ani. După ce a reușit să scape de sub ploaia de lovituri, femeia a făcut acuzații grave pe o rețea de socializare.

„Am fost bătută de față cu fetița mea în vârstă de 6 ani. Agresorii sunt doi consilieri. Am fost amenințată atât eu, cât și familia mea de la începutul campaniei electorale. Când am trecut întâmplător pe strada unde locuiesc aceștia, ei m-au văzut și m-au atacat, spunându-mi că nu am dreptul să trec pe acolo”, a spus femeia.

SURSA: Facebook

În urma dezvăluirilor făcute de victimă, primarul din comuna Jariștea a negat că agresorii ar fi consilieri ai partidului din care el face parte. Potrivit presei, edilul a precizat că nu îi cunoaște pe cei doi atacatori și că nu are legătură cu acest incident. Poliția a deschis un dosar penal în acest caz.