Aproape 30 de blindate militare, fără numere de înmatriculare, au fost surprinse în timp ce se deplasau către Babadag. Coloana a fost ghidată de două mașini ale Armatei Române.

Imaginile au apărut și în presa ucraineană și au ajuns virale pe rețelele de socializare în contextul în care Republica Moldova raportează noi amenințări în regiunea separatistă pro-rusă.

