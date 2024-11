În noaptea de 19 noiembrie 2024, în curtea familiei, Valentin a trăit o întâmplare ciudată, care l-a făcut să se întrebe dacă nu cumva fiul său încearcă să-i transmită un mesaj dincolo de moarte. La ora 00:30, Valentin a fost sunat de sora sa, care i-a spus că în mașina fiului său se aprinde lumina, iar muzica era dată la maxim.

„Aseară la ora 12:30 primesc un telefon de la sora mea spunându-mi ca în mașina lui Sebi se aprinde lumina și este muzică dată la maxim. Am fugit repede la mașină, mașina era închisă, muzică era dată la maxim, lumina se stingea și se aprindea în mașină. Am rămas înmărmurit, am dat camera înapoi și ce am văzut este de neimaginat... O fi vreun semn de la Sebi... Nu știu ce să mai cred." , a fost mesajul scris pe Facebook de tatăl lui Sebi Olariu, tânărul care a murit în accidentul din 2 Mai.

Părintele îndurerat nu găsește o explicație asupra acestui fenomen

Tatăl tânărului decedat nu știe cum să explice acest fenomen și se întreabă dacă nu cumva fiul său încearcă să-l liniștească într-un mod misterios. Această întâmplare a venit după ce, în luna mai a acestui an, Valentin și părinții celorlalte victime ale accidentului s-au întâlnit cu Vlad Pascu, tânărul care le-a curmat viața copiilor lor.

În sala de judecată, tatăl lui Sebi a încercat să îl privească pe Vlad Pascu în ochi, dar tânărul a evitat orice contact vizual.

„Credeți-mă că am vrut să-i prind privirea, să mă uit ochi în ochi și s-a uitat numai cu capul în jos. Chiar mi-a venit să plâng, am avut o emoție în corp, mi-au trecut tot felul de gânduri în cap. Cum l-am văzut? A fost tot acel Vlad Pascu, dar un pic mai speriat. Nu cred că se poate schimba un asemenea om. Este teatral și tot ce face el, face doar cu ajutorul avocaților și îi ascultă de fiecare dată. Sper ca doamna judecător, cred că am cea mai mare încredere în dânsa, că o să ia decizia cea mai bună. Ce așteptări? Ce așteptări am de la primul termen! Să se facă dreptate și Vlad Pascu să-și primească pedeapsa pe care o merită", a declarat Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian.

În luna august 2023, Vlad Pascu, un tânăr de 19 ani, a provocat accidentul tragic din 2 Mai, în urma căruia Sebi Olariu și Roberta Dragomir, o altă tânără de 21 de ani, au murit. Accidentul a avut loc din cauza unei conduceri sub influența drogurilor, iar Valentin Olariu nu renunță la lupta pentru dreptate și speră că justiția va face ceea ce este corect pentru fiul său, dar și pentru celelalte victime.