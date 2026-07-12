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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan reia negocierile pentru formarea noului Executiv. Consultări decisive, mâine, la Palatul Cotroceni
Palatul Cotroceni
Publicat12 iul. 2026, 09:22
SursăRealitatea PLUS
După mai bine de două luni fără un Guvern, Nicușor Dan îi aduce din nou la masa discuțiilor pe liderii partidelor, mâine, într-o rundă de consultări care poate decide viitorul Guvern. Negocierile care ar putea fi și televizate, o parte din ele, vor fi destul de rapide și asta pentru că Nicușor Dan va trebui să plece la Paris, unde va participa la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina. Surse politice vorbesc despre un posibil guvern de „armistițiu”, scenariul preferat de Nicușor Dan, cu Alexandru Nazare în prim-plan pentru Palatul Victoria.
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