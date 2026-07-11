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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan, mesaj de Ziua Prieteniei Româno-Americane: „Parteneriatul cu SUA este vital”
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a transmis, sâmbătă, un mesaj cu ocazia Zilei Prieteniei Româno-Americane, în care a vorbit despre importanța relației dintre România și Statele Unite. Șeful statului a pus accent pe rolul Parteneriatului Strategic în menținerea securității și în susținerea prosperității celor două țări.
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