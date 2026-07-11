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Politica· 2 min citire
George Simion (președinte AUR): „Nicușor Dan blochează orice propunere de prim-ministru și nimeni nu știe când România va avea un guvern”
George Simion, AUR
Președintele AUR George Simion a declarat într-un interviu acordat publicației poloneze Fronda că președintele Nicușor Dan este principalul responsabil pentru blocajul politic din România și că soluția pentru ieșirea din criză o reprezintă organizarea alegerilor anticipate. Declarațiile au fost făcute în contextul în care jurnalistul polonez l-a întrebat cine poartă responsabilitatea pentru eșecul formării unui nou guvern după căderea cabinetului propus de Adrian Veștea.
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