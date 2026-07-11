Daniel Zamfir îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „Are tot interesul să prelungească această criză politică. Pentru puterea în PNL”

Publicat 11 iul. 2026, 17:45 Sursă Realitatea PLUS

Senatorul PSD Daniel Zamfir lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că nu ar avea niciun interes să deblocheze rapid criza politică. Parlamentarul susține că liderul PNL urmărește să rămână personajul central al negocierilor și nu ar accepta o variantă de premier care să îi slăbească influența în partid, potrivit Realitatea PLUS.

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