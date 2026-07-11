Daniel Zamfir îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „Are tot interesul să prelungească această criză politică. Pentru puterea în PNL”

Senatorul PSD Daniel Zamfir lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că nu ar avea niciun interes să deblocheze rapid criza politică. Parlamentarul susține că liderul PNL urmărește să rămână personajul central al negocierilor și nu ar accepta o variantă de premier care să îi slăbească influența în partid, potrivit Realitatea PLUS.
Zamfir spune că discuțiile publice pentru formarea unui nou guvern ar putea arăta mai clar pozițiile reale ale partidelor, însă nu crede că o astfel de formulă ar fi eficientă. În opinia sa, Bolojan ar fi contestat inclusiv angajamentele asumate în fața președintelui.
„Văzând că a fost tras pe sfoară de două ori de Ilie Bolojan, probabil, Bolojan nerecunoscând angajamentele pe care și le-a luat în fața președintelui, ar exista această variantă în care eu sincer nu cred. Eu nu cred că ar fi eficiente niște discuții publice, deși, repet, ar fi interesant să vedem transparent care e de fapt poziția, mai ales a lui Ilie Bolojan”, a declarat Daniel Zamfir.
„Ilie Bolojan are tot interesul ca această criză să dureze cât mai mult”
Senatorul PSD susține că Ilie Bolojan are un plan politic personal și că ar folosi blocajul actual pentru a da vina pe PSD și AUR. Potrivit lui Zamfir, liderul PNL ar încerca să transmită public ideea că nu a fost lăsat să continue reformele, deși rezultatul acestora ar fi adâncirea problemelor economice.
„Eu nu cred că Ilie Bolojan va fi de acord cu varianta Nazare, pentru că Ilie Bolojan are planul personal care este foarte bine conturat și cinic al domniei sale. Ilie Bolojan are tot interesul ca această criză să dureze cât mai mult. Pe de o parte vrea să arate public că, iată, țara a ajuns într-o situație foarte grea din cauza faptului că cei mai răi oameni de la PSD și de la AUR nu l-au lăsat să-și continue așa-zisele reforme”, a spus senatorul.
Zamfir critică dur guvernarea condusă de Bolojan și susține că măsurile prezentate drept reforme nu au dus la redresare, ci la o gaură uriașă în buget.
„Care, în paranteză fie spus, ne-au dus la o gaură de încă 70 de miliarde, adică marea reformă a lui Ilie Bolojan. Și redresare economică înseamnă de fapt o gaură de 70 de miliarde. Deci nici vorba de reformă, nici vorba de redresare economică. România a fost dusă de către Ilie Bolojan în cea mai profundă criză. Nici în timpul pandemiei România nu a avut o situație economică mai proastă decât acum cu Ilie Bolojan la putere”, a afirmat Daniel Zamfir.
Zamfir: Bolojan nu vrea să piardă controlul în PNL
În opinia senatorului PSD, Bolojan nu va accepta ușor ca un alt politician să devină premier, fie că ar veni din PNL, PSD sau ar fi tehnocrat. Zamfir susține că, odată pierdută funcția de prim-ministru, liderul liberal și-ar pierde și centrul de putere din partid.
„Nu cred că va accepta vreo variantă în care domnia sa să nu fie pionul principal, pentru că, după părerea mea, atunci când Ilie Bolojan nu va mai fi prim-ministru, cu problemele pe care le are în PNL, dacă va fi alt prim-ministru, polul de putere nu va mai fi în jurul Ilie Bolojan. Și Ilie Bolojan categoric va avea de pierdut și el lucrul ăsta nu-l va permite”, a mai declarat senatorul PSD.
Daniel Zamfir a vorbit și despre scenariul alegerilor anticipate, despre care spune că ar fi convenabil pentru Bolojan. Totuși, parlamentarul susține că dizolvarea Parlamentului nu este automată după respingerea a două propuneri de premier, ci depinde de decizia președintelui.
„Am înțeles că vor să se facă alegeri anticipate. Eu cred că Ilie Bolojan are tot interesul să țină țara în această situație pentru că, într-adevăr, alegeri anticipate care, o spun cu toată convingerea, nu vor fi declanșate pentru că ele și instrumentul declanșării alegerilor anticipate este în mâna președintelui”, a spus Zamfir.
Senatorul PSD acuză și PNL și USR că revin constant la retorica anti-PSD atunci când au probleme politice. Acesta spune că liberalii au cerut sprijinul social-democraților când au avut nevoie de liste comune, dar atacă PSD ori de câte ori le convine politic.
„De câte ori oamenii ăștia au câte o problemă, se reîntorc la retorica celebră fără PSD, că PSD-ul e rău absolut și noi trebuie să ne revenim, să ne depesedizăm și așa mai departe”, a declarat Daniel Zamfir.