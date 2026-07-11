Diana Buzoianu, criticată dur de vânători. Șeful AGVPS: „Duce lupta politică în afara limitei normalului sau a bunului simț”

Publicat 11 iul. 2026, 18:21 Actualizat 11 iul. 2026, 18:22

Mugurel Drăgănescu, președintele executiv al AGVPS din România, reacționează dur după declarațiile Dianei Buzoianu, ministrul demis al Mediului, care a anunțat modificări importante la Legea vânătorii. Buzoianu a susținut că actuala lege este depășită și ar favoriza menținerea acelorași administratori ai fondurilor de vânătoare, fără o competiție reală.

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