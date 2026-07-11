Diana Buzoianu, criticată dur de vânători. Șeful AGVPS: „Duce lupta politică în afara limitei normalului sau a bunului simț”

Mugurel Drăgănescu, președintele executiv al AGVPS din România, reacționează dur după declarațiile Dianei Buzoianu, ministrul demis al Mediului, care a anunțat modificări importante la Legea vânătorii. Buzoianu a susținut că actuala lege este depășită și ar favoriza menținerea acelorași administratori ai fondurilor de vânătoare, fără o competiție reală.
Șeful AGVPS respinge acuzațiile și susține că ministrul a folosit un caz izolat pentru a pune o etichetă nedreaptă asupra tuturor gestionarilor de fonduri cinegetice. Acesta face referire la un incident produs în 2024, pe fondul cinegetic 27 Mărăști, din județul Vrancea, în care ar fi fost implicat fostul deputat PSD Victor Roman.
„În calitate de reprezentat al celor peste 45.000 de vânători români, membri ai asoiciațiilor afiliate la AGVPS din România, îmi prezint public indignarea față de declarația ministrului demis al mediului – Diana Buzoianu, care profitând de un eveniment nefericit produs în anul 2024 pe raza fondului cinegetic 27 Mărăști din județul Vrancea (în care a fost implicat fostul deputat PSD Victor Roman), ne cataloghează pe toți gestionarii consacrați de fonduri cinegetice ca fiind ”infractori”, ducând lupta politică în afara limitei normalului sau a bunului simț.
Astfel de evenimente regretabile, față de care instituțiile abilitate nici nu s-au pronunțat, sunt izolate și nu au nici o legătură cu performanțele în gestionarea durabilă a faunei cinegetice și nici cu investițiile private de sute de milioane de euro, făcute de-a lungul timpului de către acești gestionari.”
Șeful AGVPS: ministrul confundă administratorul cu gestionarii fondurilor de vânătoare
Mugurel Drăgănescu susține că Diana Buzoianu face o confuzie între administratorul faunei cinegetice, adică Ministerul Mediului, și gestionarii fondurilor cinegetice, adică asociațiile de vânătoare. Acesta afirmă că ministrul ar trebui să respecte legea și contractele de gestiune, înainte de a lansa acuzații publice la adresa vânătorilor.
„Constat cu regret că doamna ministru Buzoianu face permanent, din necunoaștere sau în mod intenționat, o confuzie între administratorul faunei cinegetice – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pe care din păcate încă îl conduce, și gestionarii faunei cinegetice – asociațiile de vânătoare, consider că doamna ministru ar trebui în primul rând să respecte legea și prevederile contractului de gestiune și să nu se afle chiar dumneaei în situația de a le încălca în mod flagrant și repetat, așa cum a făcut-o pe întreaga durată a mandatului de ministru”, conform Bizbrașov.ro.
Acuzații de abuz în serviciu
Președintele executiv al AGVPS o acuză pe Diana Buzoianu că nu ar fi emis la timp ordinele privind cotele de recoltă pentru mai multe specii de vânat. Acesta invocă Legea vânătorii și susține că ministrul ar fi avut obligația să aprobe cota de recoltă pentru căprior până pe 15 aprilie 2026, cotele pentru celelalte specii până pe 15 mai 2026 și nivelul de prevenție pentru urs până la aceeași dată.
În acest context, Drăgănescu afirmă că însăși Diana Buzoianu ar putea fi catalogată drept „infractor”, pentru abuz în serviciu, deoarece nu și-ar fi îndeplinit obligațiile în termenele prevăzute de lege.
„Prin încălcarea art. 6 alin (1) lit. f) și f1 ) din Legea vânătorii 407/2006, care prevede în mod expres obigația ministrului mediului de emitere a ordinelor privind aprobarea cotei de recoltă pentru specia căprior, până în data de 15 aprilie 2026, a cotelor de recoltă pentru celelalte specii de vânat până la data de 15 mai 2026, precum și a nivelului de prevenție pentru specia urs, până la data de 15 mai 2026, pot constata că însăși doamna ministru Buzoianu poate fi catalogată ca ”infractor”, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, întrucât nu și-a îndeplinit în termenele exprese prevăzute de lege obligațiile de ministru”, a spus șeful AGVPS.
Recomandare pentru Diana Buzoianu
Mugurel Drăgănescu a mai transmis că, înainte de a folosi public eticheta de „infractori” pentru gestionarii fondurilor cinegetice și pentru vânători, Diana Buzoianu ar trebui să analizeze dacă nu cumva termenul ar fi mai potrivit pentru persoane din propriul partid.
Acesta a făcut trimitere la colegi de partid ai ministrului care, potrivit lui, au fost condamnați definitiv de instanțe.
„Înainte de a arunca în spațiul public cu etichete precum cea de ”infractori”, aplicate în mod general și pe nedrept gestionarilor de fonduri cinegetice și vânătorilor, îi recomandă doamnei ministru să analizeze dacă utilizarea acestei etichete nu ar fi mai potrivit să fie utilizată pe viitor pentru colegii dânsei de partid, condamnați definitiv și irevocabil de instanțele de judecată care le-au constatat și stabilit vinovăția pentru încălcarea legii.”