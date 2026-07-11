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Politica· 1 min citire

Bolojan, nervos pe scandalul azilelor. Deși a condus Bihorul atâția ani, spune că nu știa de orori: „Alte întrebări?”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 iul. 2026, 22:02
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan a răbufnit în timpul conferinței de presă și susține în continuare că nu știe nimic despre azilul groazei din Bihor. Întrebat de jurnalistul Realitatea PLUS Alessia Păcuraru despre cazul revoltător, Ilie Bolojan, vizibil deranjat de întrebare, a negat că ar fi știut despre situația dramatică a bătrânilor chinuiți, chiar dacă fiul lui Viorel Pașca este membru PNL și viceprimar în comuna Holod. Și mai mult decât atât, pe vremea când Ilie Bolojan era primar al municipiului Oradea, așa-zisul filantrop cercetat acum de DIICOT a fost premiat chiar de Primăria pe care Bolojan o conducea.

Întrebat dacă știa despre situația din centre încă din perioada în care era președinte al Consiliului Județean Bihor și cum a fost posibil ca un membru PNL să își folosească autoritatea în interes personal, Ilie Bolojan a respins orice legătură cu acest caz.

Nu am nicio legătură cu acest caz. Nu am avut interacțiuni cu reprezentanții acestei asociații. (...) Ascultați-mă. Îmi dați voie să vă răspund? Deci, nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra situației. Cei care pot inspecta așezămintele sunt cei care ar trebui să aibă rapoarte, iar în calitate de primar nu am avut niciun fel de raport cu această asociație.”

Bolojan susține că nu știe nimic despre premierea lui Viorel Pașca

Întrebat și despre premiul oferit lui Viorel Pașca în perioada în care conducea Primăria Oradea, Ilie Bolojan a susținut că nu participa, în general, la astfel de evenimente și că nu are cunoștință despre această situație.

„În anii mei de primărie, nu am participat la acest tip de premiere, eu fiind, în general, centrat pe muncă și mai puțin pe partea de activități de reprezentare. Deci, nu am cunoștință”, a declarat Ilie Bolojan.

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