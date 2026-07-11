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Politica· 1 min citire
Bolojan, nervos pe scandalul azilelor. Deși a condus Bihorul atâția ani, spune că nu știa de orori: „Alte întrebări?”
Publicat11 iul. 2026, 22:02
SursăRealitatea PLUS
Ilie Bolojan a răbufnit în timpul conferinței de presă și susține în continuare că nu știe nimic despre azilul groazei din Bihor. Întrebat de jurnalistul Realitatea PLUS Alessia Păcuraru despre cazul revoltător, Ilie Bolojan, vizibil deranjat de întrebare, a negat că ar fi știut despre situația dramatică a bătrânilor chinuiți, chiar dacă fiul lui Viorel Pașca este membru PNL și viceprimar în comuna Holod. Și mai mult decât atât, pe vremea când Ilie Bolojan era primar al municipiului Oradea, așa-zisul filantrop cercetat acum de DIICOT a fost premiat chiar de Primăria pe care Bolojan o conducea.
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