Gheorghe Piperea anunță un scenariu de coșmar: cum ar putea fi propus din nou Ilie Bolojan pentru funcția de premier

Luni ar urma să aibă loc o nouă rundă de negocieri pentru formarea unui guvern, pe fondul tensiunilor dintre partidele care încearcă să găsească o majoritate. Gheorghe Piperea spune că informația i-a fost confirmată de oameni din PSD, la Realitatea PLUS.
„Cei din PSD mi-au confirmat că se face această întâlnire”, a spus europarlamentarul AUR.
Piperea susține că negocierile au ajuns într-un punct în care varianta unui guvern fără AUR devine tot mai greu de construit. În opinia sa, ruptura dintre Ilie Bolojan și PSD complică orice formulă de majoritate, mai ales în condițiile în care niciuna dintre părți nu pare dispusă să cedeze.
„Realitatea cea mai pregnantă este că, fără AUR, nu mai ai ce să faci. Niciun fel de discuție.”
Nazare sau din nou Bolojan
Unul dintre numele care ar putea reapărea în negocieri este Alexandru Nazare. Piperea îl vede drept o variantă de rezervă, scoasă în față în cazul în care partidele nu reușesc să ajungă la o înțelegere în jurul unui candidat mai puternic.
„Nu are decât să îl desemneze pe domnul Nazare, care ar fi acel al treilea iepuraș din joben de care vă spun eu.”
Europarlamentarul AUR nu exclude însă ca, după mai multe încercări eșuate, Ilie Bolojan să fie propus din nou pentru funcția de premier. Într-un astfel de scenariu, spune el, presiunea s-ar muta direct pe PSD, care ar trebui să decidă dacă îl susține sau dacă deschide calea către alegeri anticipate.
„Mai întâi va fi un X-ulescu, pe urmă un Y-ulescu și, pe urmă, va fi Bolojan din nou.”
Piperea crede că președintele Nicușor Dan nu mai poate prelungi prea mult această perioadă de incertitudine și că o soluție trebuie găsită în următoarele săptămâni.
„Domnul președinte Dan nu prea mai are timp.”
Teama de proteste și presiunea economică
În opinia sa, viitorul guvern va veni rapid cu ordonanțe de urgență și pachete mari de legi, iar Parlamentul ar putea fi chemat în sesiune extraordinară pentru a le adopta. Piperea spune că argumentele folosite vor fi legate de riscul pierderii banilor din PNRR și de degradarea situației economice. Dincolo de negocierile politice, europarlamentarul avertizează că nemulțumirea din societate este deja foarte mare și că în toamnă ar putea urma proteste ample.
„Țara este de facto în grevă. Dacă țara nu intră în grevă până în 30 iulie, va intra în octombrie-noiembrie, când, așa cum înțeleg de la sindicate, se pregătesc niște proteste sociale masive.”
Ce spune despre cazul azilelor din Bihor
Gheorghe Piperea a vorbit și despre scandalul azilelor din Bihor și despre reacțiile apărute după intervenția procurorilor. El susține că acest caz ar putea scoate la iveală un sistem mai larg, format în jurul organizațiilor care primesc bani pentru activități prezentate drept umanitare. Europarlamentarul AUR a numit acest mecanism „industria mizericordiei” și a spus că ancheta ar putea ajunge mult mai departe decât situația lui Viorel Pașca.
„Cazul Pașca dezvăluie ceea ce eu am numit recent industria mizericordiei, industria milei.”
Piperea crede că reacțiile dure împotriva anchetei au apărut din teama că procurorii ar putea verifica și modul în care au fost folosite fondurile primite de unele ONG-uri.
„Cazul ăsta s-ar putea să tragă întregul sistem, repet, întreaga industrie a mizericordiei plus complexul industrial al cenzurii.”