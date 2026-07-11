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Politica· 1 min citire

Tupeu maxim din partea omului lui Bolojan! Se laudă cu fondurile UE, dar tace în privința recesiunii

Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 iul. 2026, 21:00
SursăRealitatea PLUS

Tupeu maxim din partea omului lui Bolojan! Siegfrid Mureșan, cel propus de PNL pentru funcția de prim-ministru, se laudă cu faptul că România se află printre statele fruntașe la absorbția fondurilor europene, potrivit Realitatea PLUS.

Politicianul nu spune niciun cuvânt despre faptul că țara este în recesiune tehnică sau despre faptul că am pierdut sume importante din PNRR în timpul guvernării Bolojan. În plus, ca să bifeze încă un punct în fața șefului său direct, Mureșan atribuie executivului demis tot meritul pentru absorbția fondurilor europene.

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