Gheorghe Piperea anunță un scenariu de coșmar: cum ar putea fi propus din nou Ilie Bolojan pentru funcția de premier

Publicat 11 iul. 2026, 19:41 Sursă Realitatea PLUS

Luni ar urma să aibă loc o nouă rundă de negocieri pentru formarea unui guvern, pe fondul tensiunilor dintre partidele care încearcă să găsească o majoritate. Gheorghe Piperea spune că informația i-a fost confirmată de oameni din PSD, la Realitatea PLUS.

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