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Politica· 1 min citire
Tupeu maxim din partea omului lui Bolojan! Se laudă cu fondurile UE, dar tace în privința recesiunii
Siegfried Mureșan
Publicat11 iul. 2026, 21:00
SursăRealitatea PLUS
Tupeu maxim din partea omului lui Bolojan! Siegfrid Mureșan, cel propus de PNL pentru funcția de prim-ministru, se laudă cu faptul că România se află printre statele fruntașe la absorbția fondurilor europene, potrivit Realitatea PLUS.
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