Potrivit administrației prezidențiale, președintele Nicușor Dan participă la cele două videoconferințe de la Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale pe care le are în cursul zilei. A ajuns în unitatea militară pentru aceste videoconferințe.

Acum participă la conferința de la ora 13:00 cu liderii de voință și urmează cea de la ora 14:00 cu cei de la Consiliul European, asta după ce în ultimele zile a fost extrem de criticat că a lipsit de la eveniment importante, inclusiv de la Ziua Marinei.

Nicușor Dan, prezent la videoconferințele de astăzi

CFOS este o structură de elită a Armatei României, specializată în executarea unor misiuni cu grad ridicat de complexitate – de la recunoaștere și intervenții directe până la operațiuni de contraterorism și răspuns rapid în situații de criză. Prin profesionalism, loialitate și pregătire la cele mai înalte standarde internaționale, Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale contribuie în mod esențial la asigurarea securității naționale și la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul NATO și al Uniunii Europene.