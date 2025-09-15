Președintele Nicușor Dan a declarat că România „mai degrabă” nu susține instituirea unei zone no-fly deasupra Ucrainei.



El a menționat însă că, în funcție de evoluția lucrurilor, țara noastră ar putea reconsidera acest punct de vedere.



„Am avut discuții incipiente pe subiectul acesta cu oameni din aparatul național de stat, consilieri, oameni din Armată, specialiști de politică externă. Pentru moment - mai degrabă nu. Dar, în funcție de evoluția lucrurilor, putem să reconsiderăm. (...) Sunt uzanțe internaționale despre ce înseamnă să fii într-un conflict sau nu. Și pe subiectul acesta, pe niște interpretări majoritare, a face asta înseamnă cumva a te angaja în conflict”, a precizat Nicușor Dan.

Rusia ar considera drept o declarație de război instituirea de către NATO a unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, a susținut luni fostul președinte rus Dmitri Medvedev, relatează DPA și Reuters.



„Implementarea ideii provocatoare a Kievului și a altor idioți de a crea o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei și autorizarea țărilor NATO să ne doboare dronele vor însemna un singur lucru: războiul NATO cu Rusia”, a scris politicianul rus pe canalul său de Telegram.



După ce un număr mare de drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei săptămâna trecută, NATO a desfășurat avioane de vânătoare suplimentare pe flancul său estic. Această evoluție a determinat discuții în Europa despre extinderea protecției asupra vestului Ucrainei și despre doborârea dronelor sau rachetelor ruse care operează acolo.