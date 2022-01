Nicușor Dan a declarat în cadrul unei conferințe de presă de la sediul STB că șoferii care nu ies pe traseu riscă chiar și desființarea contractului de muncă. Primarul Capitalei a declarat că sindicaliștii au încercat să-i intimideze pe cei care au vrut să "spargă" greva. În acest sens, primarul a anunțat un număr unic la care șoferii pot raporta dacă sunt agresați și pot să primească chiar și consiliere juridică.

Principalele declarații făcute de Nicușor Dan după ședința de la sediul STB, sâmbătă:

"Vremea sindicalismului mafiot în România a apus și vremea sindicalismului de partid a apus. Ce se întâmplă zilele astea e ultima zvâcnire a acestui tip de sindicalism. Faptul că au fost astăzi câțiva șoferi care au înțeles nebunia în care acest sindicat îi ducea e un semn de însănătoșire.

Fac un apel la rațiune. Deja toată lumea a înțeles: nerespectarea unei hotărâri judecătorești e o infracțiune. Există noțiunea de individualizarea pedepsei, cu cât persiști, cu atât e mai grav ceea ce faci.

Salut faptul că parchetul a început urmărirea penală, e un semn de sănătate pentru societatea românească, nu poți să nu respecți o hotărâre judecătorească.

S-au întâmplat azi în multe locuri ultimele zvacniri ale acestui tip de sindicalism mafiot. Au fost oameni care au încercat să iasă să își facă muncă și au fost intimidați până la agresat de către sindicaliști. Din nou, vreau să transmit foarte ferm: acest lucru nu se poate întâmplă într-un stat de drept și nu poate să rămână fără urmări.

Am creat un număr unic 0800800868 pentru toți acei șoferi care vor să iasă la muncă și sunt împiedicați de colegi ai lor și amenințați. E un număr în care păstrăm confidențialitatea persoanei care sună dar dăm garanția că poliția intervine imediat ce se semnalează o fapta de agresiune.

Vreau să promit ajutor juridic pentru orice persoană care se teme pentru că a fost o adevărată teroare din partea sindicatului, orice persoană care se teme. Sindicatul asta își trăiește astăzi ultimele zile. Orice persoană care se teme că ar putea să aibă de suferit din cauza ssindicatului dau asigurări că va avea sprijin juridic.

Am fost în contact și aseară și azi dimineață cu mulți oameni din STB pentru că am spus-o, există probleme în STB, trebuie să le discutăm corect, deschis și să le rezolvăm. Există o mare dificultate financiară în a rezolva toate problemele pe care STB-ul le are. Subiectul asta a fost neglijat ani de zile în care am pus o pojghița peste tot ce se întâmplă și am neglijat starea autovehiculelor și starea caii de rulare.

Îi îndemn pe angajații din STB să fie raționali, să nu meargă în nebunia în care i-a dus sindicatul.

Legat de discuția de azi, a fost o întâlnire comună a AGA a STB-ului și a CĂ-ului STB, a fost o prima ședința, apoi o pauză și ședința continuă. Am venit aici să mă asigur că societatea prin organele ei de conducere ia măsurile ferme în această situație în care ne aflăm.

În acest moment există informare cu privire la hotărârea judecătorească, a fost afișată în prezența unui executor judecătoresc, există obligația conform contractului de muncă de a urmări afisarile din interiorul lucrurui de muncă, nimeni nu poate spune dintre angajați că nu are la cunoștință hotărârea judecătorească ce spune că activitatea trebuie reluată imediat.

Există codul penal care vorbește de limitele de sancțiuni pentru nerespectarea unei hotărâri judecătorești.

Există un contract de muncă în care se prevăd obligații, inclusiv sancțiunea desfacerii contractului de muncă.

Există o presiune în STB nefirească de tip mafiot a sindicatului majoritar care acum simte că își pierde puterea. După acțiunea de zilele astea e clar că acest sindicat nu mai are viitor. E normal să existe un dialog între angajați și conducere, discutăm cu toată lumea de acolo. Au existat niște oameni raționali care au vrut să iasă astăzi la muncă și au fost amenințați.

4 milioane de lei încasează STB-ul pe zi", a declarat Nicușor Dan.