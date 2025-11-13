Nicușor Dan a reafirmat angajamentul României de a rămâne „cel mai sincer și ferm susținător” al Republicii Moldova, subliniind suportul pentru reforme, modernizarea statului și integrarea în Uniunea Europeană.
Președintele Dan a încurajat noul Guvern să „acționeze hotărât și responsabil, având în centrul preocupărilor creșterea economică, bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova și integrarea în Uniunea Europeană”.
Alexandru Munteanu a exprimat aprecierea și încrederea în sprijinul României în parcursul european al Moldovei și pentru proiectele comune în domenii precum interconectarea energetică, infrastructura comună, libera circulație, cooperarea economică, educațională și culturală.
Munteanu a punctat că România și Moldova au o agendă clară pentru următorii 10 ani și angajamentul comun de a aduce rezultate concrete pentru cele două state.
„Sunt onorat să am prima vizită externă la București. Am discutat cu Președintele României, Nicușor Dan, despre relația noastră specială, întemeiată pe legătura indivizibilă dintre oamenii de pe ambele maluri ale Prutului.
România a fost mereu alături de noi, iar acum ne oferă încredere și sprijin în parcursul nostru european. Continuăm împreună proiectele care creează tot mai multe punți între oameni: interconectarea energetică, infrastructura comună, libera circulație, cooperarea economică, educațională și culturală. Avem o agendă clară pentru următorii 10 ani și angajamentul comun de a aduce rezultate concrete pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului.”, a scris Alexandru Munteanu pe pagina oficială de Facebook.