Simți nevoia de a urina des, în special pe timpul nopții? Ai observat modificări ale jetului urinar, cu presiune scăzută, și ai senzația de golire incompletă a vezicii urinare? Poate te confrunți și cu hematurie, adică urinezi cu sânge? Atunci, este esențial să te prezinți la medic în cel mai scurt timp, deoarece astfel de simptome pot indica o afecțiune a prostatei.