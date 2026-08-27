Nicușor Dan anunță proiecte comune România–Republica Moldova–Ucraina: infrastructură, energie și apărare contra dronelor

Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, 27 august 2026, că România pregătește noi proiecte de infrastructură și interconectare energetică împreună cu Republica Moldova și Ucraina, inclusiv autostrăzi până la frontiera cu cele două state.
Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă după întâlnirea trilaterală cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Nicușor Dan a subliniat că România își menține sprijinul pentru Ucraina în războiul declanșat de Rusia și susține parcursul european al Kievului și Chișinăului.
Am discutat azi de proiecte comune, proiecte comune de infrastructură, proiecte comune de conectare energetică, proiecte culturale, după cum știți, am fost de dimineață la Cahul și sunt bucuros că relația noastră este extrem, extrem de funcțională. Mă bucur să-l reîntâlnesc pe președintele Zelenski, încep prin a condamna o dată și încă o dată agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, și a asigura Ucraina de suportul continuu al României în această luptă nedreaptă. Am uitat să felicit cetățenii Republicii Moldova pentru Ziua Independenței, evenimentul care ne aduce azi; felicit cetățenii Ucrainei pentru Ziua Națională pe care au sărbătorit-o în urmă cu câteva zile.
Legat de relația bilaterală cu Ucraina, după cum știți, România și Ucraina au semnat un parteneriat strategic, și mă bucur că lucrurile avansează între noi. De exemplu, mâine va avea, după mulți ani, va avea loc o reuniune a Comitetului Mixt pentru Minoritățile din cele două țări, în care vom discuta chestiuni importante, cea mai importantă fiind educația în limba maternă în cele două țări.
Pe plan trilateral, sunt bucuros că țările noastre colaborează, și această întâlnire este dovada faptului că avem fiecare dintre noi maturitatea să înțelegem responsabilitatea pe care o avem pentru securitatea și stabilitatea acestei regiuni, și astfel să proiectăm stabilitate și securitate în Europa.
Autostrăzi spre Republica Moldova și Ucraina, prin programul SAFE
Președintele Dan a precizat că discuțiile au vizat proiecte comune de infrastructură, energie și conectare între cele trei țări.
Am discutat de proiecte de infrastructură și de proiecte energetice comune, de interconexiuni. După cum știți, prin programul SAFE, România va construi autostradă până la granița cu și câțiva kilometri în interiorul Republicii Moldova, și autostradă până la granița nordică cu Ucraina. Asta va ajuta foarte mult conexiunea între statele noastre.
România și Republica Moldova, cooperare contra amenințărilor cu drone
Nicușor Dan a afirmat că România și Republica Moldova pot coopera pentru prevenirea amenințărilor de securitate, inclusiv a incidentelor cu drone.
Am discutat de amenințările; bineînțeles că există o diferență de scală, dar am discutat de amenințările la care țările noastre, România și Republica Moldova, sunt supuse: dronele la care doamna președinte a făcut referire, și putem să colaborăm pentru a preveni tipul acesta de agresiune.
Și am discutat evident de parcursul european al celor două țări, pe care România îl susține, și aici Republica Moldova este un exemplu pentru toate țările europene care sunt în curs de aderare. Sunt convins că tipul acesta de interacțiuni va continua, la toate nivelurile administrative, și sunt convins că cu maturitatea pe care am dovedit-o deja, vom asigura cetățenilor țărilor noastre stabilitatea și prosperitatea pe care și-o doresc.