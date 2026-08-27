Nicușor Dan anunță proiecte comune România–Republica Moldova–Ucraina: infrastructură, energie și apărare contra dronelor

Publicat 27 aug. 2026, 20:29 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, 27 august 2026, că România pregătește noi proiecte de infrastructură și interconectare energetică împreună cu Republica Moldova și Ucraina, inclusiv autostrăzi până la frontiera cu cele două state.

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