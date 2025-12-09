UPDATE Am avut un interes național, pentru stabilitate și coaliție pro europeană, iar partidele au reacționat, deși poate pentru unele formațiuni era mai profitabil să rămână în opoziție.

UPDATE Dincolo de declarații, să ne uităm la acțiune politică și la cadrul mai larg. România are nevoie de stabilitate, încrederea celor care au investit în datoria țării. Acesta este interesul public, iar față de el, partidele trebuie să se raporteze la el. Niciodată în politică nu-ți alegi cu cine faci 50+1%.

UPDATE Cred că de la....orice meserie ai, când deschizi gura trebuie să te și bazezi pe ce spui.

UPDATE O să discut cu Dominic Fritz chiar în seara aceasta, în avion, despre noul ministru al Apărării.

UPDATE Statul trebuie să explice cât mai în detaliu anularea alegerilor. Dar, nu e singurul motiv pentru care oamenii nu au încredere în autorități. Avem corupție, cum interacționează funcționarii cu oamenii. Sunt multe

UPDATE Mi-ar plăcea ca în spațiul public să vedem argumente, nu un meci. În orice formă îmi va trimite proiectul, il voi promulga.

UPDATE Cred că și media și românii investesc multă energie în momentul alegerilor, multe emoționale, și mai puțin în realizarea mandatelor. O înfrângere pentru mine e să nu ne mai primească nimeni în Europa, nu că a pierdut nu știu cine la București. De 25 de ani, Primăria Capitalei nu are o finanțare adecvată, banii s-au dus pe panseluțe și bordurici. Eu vreau ca acel referendum să fie pus în practică, așa ca primarul să aibă puterea dată de votul bucureștenilor. Să i dam primarului general banii și investițiile în infrastructură.

UPDATE Administrația SUA îndeamnă Europa să se ocupe de propria securitate de mult timp. Iar noi am venit cu programul SAFE. În cererea pe care România a făcut-o, condițiile acestea sunt verificate. Vrem ca ce cumpărăm prin SAFE să fie produs în Europa, cât mai localizat în România, iar afacerea să continue și după ce se termină contractul.

UPDATE Am spus că cei mai mulți dintre simpatizanții AUR nu agreează politica din ultimii 35 de ani, iar ei găsind un singur partid către se pot îndrepta, s-au îndreptat către această formațiune. Sunt convins că pe măsură ce această apropiere AUR de narativele ruse, vom avea niște reașezări ale opiniei publicului.

UPDATE Când am spus agenda europeană m-am referit și la relația UE - SUA. Cred că ce face în raport cu Europa strategia de apărare a SUA, este planul de securitate, unde nu cred că e o surpriză. Trump spune din primul mandat că SUA trebuie să se îndrepte către Pacific și să creștem aportul financiar la NATO. De asemenea, nu cred că e o surpiză că Administrația Trump a sesizat o diferență de abordare ideologică între SUA și Europa. Întrebarea este ce face Europa. Cred că este vorba de o mobilizare pentru asigurarea securității, iar ideologic, e o dezbatere pe care o avem fiecare în statele membre. Totuși, există interese comune pentru ca această legătură SUA Europa să aibă continuitate.

UPDATE Printre așteptările oamenilor de la politicieni sunt si declarații prin care se cer demisii. Dar, trebuie să facem diferența între declarații politice, discuții interne și acțiune politică. Eu nu văd vreun motiv pentru care Coaliția nu funcționează, ori vreun ministru să plece din actualul guvern.

UPDATE Sper să nu mai avem drone rusești la noi. Războiul din Ucraina...pentru că am avut mult timp pace, modul d echipare a fost clasic. Odată cu războiul din Ucraina, au apărut noi metode, iar România s-a adaptat. Dacă vom avea drone, o să vedeți că le vom da jos!

UPDATE Am avut un exercițiu militar consistent in Transilvania, iar cu această ocazie, batalionul de la Cincu a fost ridicat la nivel de brigadă. A fost util pentru că am văzut ce probleme logistice avem. Avem o creștere a prezenței militare în România, odată cu aceste exerciții crește și interoperativitatea între armatele europene. Putem transmite mesaju că, pentru a descuraja, există oricând o forță militară europeană în România,.

UPDATE O să fie un forum economic anul viitor româno francez la București,

UPDATE Relațiile dintre România și Franța sunt de lungă durată. Discuțiile au fost extrem de cordiale. Am vorbit de securitate. Franța e importantă pentru securitatea României. Am vorbit despre programul SAFE, unde avem investiții franceze în industria de apărare de la noi. Suntem deja la a treia etapa. Am avut o etapă inc are cumpăram si nu ceream nimic, am avut una in care odată ce se termina comanda, România nu mai beneficia de nimic. Și avem acum SAFE, unde vrem ca investițiile e la noi să se transforme în investiții permanente, care să nu satisfacă doar comenzile armatei noastre, ci să și exportăm, si să fie viabile și după ce se termină comanda. Am vorbit de investițiile franceze la noi. Macron a subliniat faptul că imensa majoritate a investițiilor Franței aici sunt pe termen lung, nu speculative, cum este cea de la Tarnița, investiție în energie. Am vorbit de republica Moldova si am văzut că avem aceleași poziții, dar am vorbit și de celelalte lucruri de pe agenta europeană. Ne-am împărtășit experiența legat de războiul hibrid, inclusiv partea d dezinformare,e care e provocare pentru noi toți. L-am invitat pe Macron și a conformat o vizită in România in 2026.

Marţi, de la ora 9.30, Nicuşor Dan a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze, organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef).

De la ora 12.30, şeful statului s-a văzut cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, iar de la 13.30 a participat la inaugurarea aleii ”Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris.

Ulterior, la ora 14.00, Nicuşor Dan a avut o întrevedere cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. Tot marţi, de la ora 17.50, şeful statului va face o vizită la fabrica Thales.

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită oficială în Franţa, a avut luni seară o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti.