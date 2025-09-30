Deocamdată nu a fost anunțată o dată certă pentru convocarea unei astfel de ședințe, cu toate că sezonul rece se apropie, iar principala temere a românilor este că nu vor putea face față facturilor uriașe pentru încălzire, fie că au centrale proprii, fie că sunt branșați la rețelele de termoficare.

În urmă cu zece zile, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că a depus la Guvern un memorandum privind problema facturilor și a prețurilor la energie, care ar urma să fie analizat în cadrul unei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Președintele României a fost de acord cu acest demers, prin care vom propune ca CSAT să mandateze Ministerul Energiei, alături de alte ministere și de ANRE, cu termene clare de răspuns privind legislația și mecanismele de piață, pentru a elimina specula din sectorul energetic și a reduce prețul la consumatorul final – fie persoană fizică, fie companie”, a declarat ministrul Energiei într-o intervenție televizată.

Ministrul Energiei duce problema facturilor la curent în CSAT. Ce conține memorandumul

După liberalizarea pieței de energie electrică, prin eliminarea plafonării, milioane de români s-au trezit cu facturi duble. În plus, majorarea cotei de TVA a provocat un adevărat scandal, după ce oamenii au fost facturați cu 21% pentru consumurile din luna iulie, anterioară aplicării noii cote. Deși legală, măsura a stârnit revoltă chiar și în rândul specialiștilor, întrucât consumatorii nu au fost avertizați că vor fi puși într-o astfel de situație.

Funizorii de energie își bat joc de români, val de plângeri. Contracte cu clauze abuzive și tarife uriașe peste noapte