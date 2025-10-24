„E o mare onoare pentru mine să fiu la Iași, capitala Moldovei și una din capitalele României Mari. Am venit aici pentru a participa la aniversarea celor două universități, Alexandru Ioan Cuza și George Enescu, instituții care încă de la înființare, 1860 au contribuit într-o măsură importantă la identitatea națională și care și azi continuă să producă specialiști, oameni de cultură și e important ca tipul acesta de instituții să fie în atenția noastră. Am avut o discuție foarte interesantă chiar acum cu oameni din mediul de afaceri din Iași. Am spus de mai multe ori asta, principala preocupare pentru acest mandat și acești ani este securitatea, numai că din fericire aici avem mulți prieteni și este destul de greu să greșim.

Si a doua preocupare este economia, pentru că avem un potențial pe care nu îl valorificăm. Economia înseamnă prosperitatea românilor și trebuie să realizăm dialogul optim între instituțiile statului și mediul privat, și sunt multe lucruri pe care le-am discutat și pe care evident acest dialog trebuie să continue. Am discutat despre cum poate mediul privat să intre în discuția pe bugetul național. Să ne uităm care sunt domeniile economice pe care statul român le subvenționează și cum putem să facem ca aceste tipuri de ajutoare de stat să procuă cât mai multă valoare asăugată.

Am discutat cum poate mediul de afaceri să participe la discuția României în interiorul Uniunii Europene pe bugetul 2028-2034 pentru a nu fi in situatia în care să facem cursuri de reconversie profesională care să nu servească nimănui cum din păcate s-a întâmplat ani la rând și multe alte lucruri care nu au adus valoare adăugată, cum putem să adaptăm legislația ca să aducem birocrația în dialogul cu mediul privat, cum putem să construim o diplomație comercială care să stimuleze firmele românești care exportă și în felul ăsta săreducem deficitul comercial, cum putem să avem dialogul necesar despre ce produce școala față de ce e nevoie pe piața privată, astfel încât să nu fim în situația în care suntem, în care să avem nevoie de anumite tipuri de specializări și pe de altă parte să producem specializări care nu sunt necesare pe piața muncii, de oportunități pe care procesul nefericit în care ne aflăm în plan global de reînarmare, oportunități pe care le aduce pentru anumite tipuri de industrii conexe cu industri militară cum ar fi domeniul de drone în care există oportunități și va exista o piață pe mult timp de acum încolo.

Cam astea au fost subiectele și răspunsul este că dincolo de disponibilitatea și a noastră și a mediului de afaceri la dialog, pentru a construi acea interfață care să optimizeze dialogul e nevoie de profesioniști și de partea noastră, și de partea dumnealor.

Am vizitat Antibiotice Iași, aproape de un moment aniversar, în decembrie vor împlini 70 de ani, dar ce este mai important este că este o firmă care a trecut de perioada de tranziție, este o firmă care exportă în multe locuri din lumea asta, este o firmă care este lider mondial pe un produs, ceea ce nu prea se întâmplă în România, și care reușește să înțeleagă lumea, momentul pe care îl trăiește, înțelege că trebuie să aibă cercetare dezvoltare pentru a fi valide și peste 10 ani, înțelege cum să funcționeze cu fonduri europene, înțelege că trebuie să fie implicată în societate și m-a bucurat foarte mult că o astfel de firmă fanion a industriei românești este atât de ancorată în realitate.

Am vizitat Universitatea de Medicină unde am întâlnit o echipă de profesori și studenți care lucrează la un proiect. Mi-au spus că această cercetare, în competiție și în colaborare cu alte echipe din lume, probabil că va mai dura vreo 10-20 de ani despre cum să facem o inimă artificială care să fie și ieftină, să fie și pe termen nelimitat, astfel încât să rezolve o problemă a zeci sau sute de milioane de oameni.

Mâine voi participa, împreună cu colegii și cu cei doi domni ministri la conferința rectorilor, din nou vrem să avem, așa cum am avut discuția cu mediul de afaceri, vrem să avem o discuțe foarte directă despre problemele pe care le avem în sistemul universitar și cum poate politicul să ajute în zona asta, bineînțeles cu aceași perspectivă spre economie, deci spre prosperitatea românilor, și, binînțeles, pentru că este ziua Armatei, voi participa la festivități”, a spus Nicușor Dan.

