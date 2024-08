„Nicu Covaci a plecat. Vom deschide Casa de Cultură pentru toți cei care doresc să își reamintească de el și să își ia rămas bun. Voi reveni cu detalii. Muzica și personalitatea lui au marcat profund Timișoara. Generații de timișoreni au crescut, au trăit și au sperat cu muzica lui și a trupei Phoenix. În ajun de Ziua Timișoarei pierdem un Cetățean de onoare al orașului. Drum lin, Nicu Covaci”, este mesajul postat de Dominic Fritz.

Nicu Covaci a murit! Este doliu în lumea muzicii din România

Apropiații lui Nicu Covaci spun că Fritz nu i-a consultat și că vrea doar să profite de tragedie.

”Am făcut toate pregătirile necesare pentru înmormântare, pentru că am știut ce se va întâmpla. Am vorbit la Filarmonică pentru cei care vin să-și prezinte omagiile. S-a stabilit totul în detaliu. Acum apare Fritz, care spune că deschide Casa de Cultură pentru Covaci. Într-o clădire cu spațiu foarte mic, pe o stradă fără locuri de parcare. Undeva derizoriu. Ca să ce? Tu stabilești, Dominic Fritz, unde să-l depunem pe Nicu Covaci? Tu ești proprietarul lui? Noi, familia, aparținătorii, nu avem nimic de spus? Noi care am vorbit la Filarmonică, să fie expus într-o zonă cu vizibilitate, să vină toată lumea să-și prezinte ultimul omagiu. Ne trimiți undeva în Piața Maria, unde nu sunt nici locuri de parcare, și spui că tu ai rezolvat. Dar pe noi ne-ai întrebat? Ai luat legătura cu aparținătorii?”, ne-au declarat aparținătorii, potrivit Ziua de Vest.

