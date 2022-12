Liderul celei mai de succes formații românești din toate timpurile a relatat, într-un interviu acordat cu ocazia Zilei naționale, că la 75 de ani este nevoit să mențină un program de turnee pentru că statul român nu-i acordă o pensie.

"Eu nu am o pensie, deși am adus țării acesteia milioane. Sunt umilit, trebuie să mă duc zilele astea la Uniunea Compozitorilor, să dau examen de compozitor. După 50 de ani în care am compus atâtea piese și au încasat bani de pe urma lor, mi-au dat și mie o mică părticică, este drept. Dar ei nu-și pun întrebarea că atâta timp au încasat niște bani de a mine, pe piese compuse de mine, iar acum vor să mă pună să demonstrez că sunt compozitor. Nu este nimic, o să mă duc să dau examen, poate o să pic," a afirmat Nicolae Covaci.

În trecut, liderul Phoenix a mai avut probleme cu reeditarea discurilor clasei ale formației, din anii "70, în diverse formate, la diverse case de discuri, care au obținut drepturile de la Uniunea Compozitorilor și Asociația pentru drepturi de Autor. Practic, în urma acelor reeditări, a acuzat Covaci, el nu ar fi primit sumele cuvenite.