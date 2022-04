Partid care va vota moțiunea pe care am depus o . Uniti pt o ro unita si puternica

„Sper ca prin acest demers pe care mi l-am asumat, PNL sa-si gaseasca un echilibru. Nu suntem intr-o situație simpla, dar am convingerea ca ne vom gasi un rost. Traim intr-o situatie geopolitica extrem de grava, pentru noi cel mai important e sa ne guvernam tara.

Sunt convins ca apoi, după congres, alesii locali se vor intoarce acasa si se vor ocupa de tot ce inseamna administrarea oraselor comunelor, iar noi, aici, de administrarea tarii.

Cetatenii asteapta de la noi masuri,asteaptă sa fie protejati. S-au saturdat de gâlceava și discordii ce apar in spațiul public. Important Importatn este sa guvernam țara.

Nicolae Ciucă a explicat și cum va uni taberele din partid.

„Tocmai ca nu sunt un om cu o experiență politica poate fi un atu. Prin ce am reusit pana acum, echilibrul pentru functionarea guvrenului și a coaliției se va intampla si in partid. Am încredere în PNL”, a declarat Nicolae Ciucă înainte cu puțin timp de începerea congresului.

Întrebat despre susținerea la șefia PNL, Nicolae Ciucă a afirmat că este demonstrată de „rezultatele guvernării”.

„În politică nu sunt mandate”, a mai spus Nicolae Ciucă după ce a fost întrebat dacă va rămâne la conducerea PNL timp de patru ani.