„Vă mărturisesc cu emoție că, în calitate de prim-ministru, nu pot avea o bucurie mai mare decât aceea de a-i vedea laolaltă, de a-i vedea acasă pe toți românii. Aş vrea însă să clarific ce înseamnă acest „acasă”. Fac o paranteză și vă împărtășesc că nu am pierdut nicio ocazie, atunci când am fost în activități bilaterale în oricare din țările din Europa sau din lume, să nu mă întâlnesc cu românii din diaspora, indiferent că au fost 100, 200 sau au fost 2 sau 3, și să discutăm cu ei tot ceea ce pot să împărtășească legat de experiența pe care o trăiesc departe de casă şi cum putem să facem să îi aducem mai aproape de țara noastră, de țara noastră, a tuturor. Pentru mulți dintre dvs., casa fizică nu mai este România. Chem și fac un apel pentru întreaga clasă politică să facă astfel încât România să fie de azi casa dvs. intelectuală și casa dvs. profesională. Sper că va fi un prim pas astfel încât în viitor, România să fie și casa dvs. fizică, împreună cu familiile dvs. și, de ce nu, împreună și alături de colaboratorii dvs. din străinătate, care să regăsească aici, în România, un teren al oportunităților și al dezvoltării personale și profesionale.

Şi nu spun întâmplător acest lucru. Am dorit să inserez această explicație despre ce înseamnă acasă pentru că, atunci când m-am văzut cu tinerii care sunt plecaţi de mult din România şi când i-am întrebat dacă s-ar întoarce acasă, nu a fost unul care să nu aducă în discuție legăturile cu țara, legăturile cu familia, legăturile cu locurile natale. Nu puțini au fost cei care au spus: "Acolo este familia noastră, acolo sunt bunicii noștri, acolo am crescut. Atunci când ni se va oferi oportunitatea, vom reveni acasă".

În curând se vor afișa rezultatele și se vor contracta 120 de granturi de peste un milion de euro destinate cercetătorilor din diaspora români și străini. Împreună și alături de cercetătorii din România, din ce în ce mai mulţi și mai buni, vreau să vă rog să creați o masă critică a excelenței, o masă critică necesară unei schimbări de paradigmă, o masă critică necesară pentru o translație a economiei românești dinspre producția simplă, bazată pe know-how extern, înspre o producție bazată pe cercetare, dezvoltare și inovare autohtone, care să ne ducă acolo unde noi, românii, merităm.

Ca premier, am în primul rând datoria să fac; să fac în așa fel încât lucrurile să se întâmple în realitate și să vorbim mai puțin. De aceea, astă-seară doresc să fac două anunțuri.

Primul, adresat domnului ministru Burduja, pe care îl rog să constituie un grup de lucru interministerial, astfel ca în cel mai scurt timp să debirocratizăm modul de gestionare a granturilor pentru cercetare. Nu este acceptabil ca un cercetător german să poată achiziționa un reactiv în cinci ore, iar un cercetător român în cinci luni. Până la semnarea granturilor de reintegrare, estimată în august-septembrie, vă solicit să avem legislația debirocratizării adoptată și operațională. Cercetătorii trebuie să stea în laboratoare, să se preocupe de conținutul activităților de cercetare, așa cum menționa și domnul rector Pirtea, de diseminarea rezultatelor, de concretizarea și exploatarea acestora prin start-up-uri sau spin-off-uri, nu să piardă timpul cu hârtii și să se scufunde în birocrație.

Al doilea anunț - şi aici a făcut o mențiune și domnul rector Pirtea, dar nu a avut curajul să spună concret ce trebuie să facem în urma acestei conferințe. Ca atare, vă rog ca în urma desfășurării lucrărilor conferinței "Smart Diaspora", ascultându-i pe cercetătorii de elită ai României, să propuneți cinci domenii prioritare în științe, domenii pe care să le aprobăm în guvern şi să le finanțăm prioritar. De ce dorim acest lucru? Cred că este foarte simplu, dacă facem un exercițiu de imaginație şi ne gândim unde am fi fost astăzi dacă acum 10-15 ani am fi finanțat, așa cum se discuta atunci, inteligența artificială și vehiculele electrice. Consider că este momentul, odată cu renașterea aici, la Timișoara, dacă aici s-a ales și a fost ales locul unde să renască cercetarea și inovarea din țara noastră, atunci aici, la Timișoara, trebuie să facem în așa fel încât să nu ratăm această oportunitate și să ne folosim cu adevărat de tot ceea ce înseamnă potențialul țării noastre, potențialul uman și celălalt potențial pe care îl avem, în domeniul resurselor - pe care, din păcate, le-am vândut ca materie primă, niciodată prelucrată, în așa fel încât să putem să fim noi exportatori de know-how și de tehnologie.

Astăzi, uitându-mă în această minunată sală, cum o prezentau antevorbitorii mei, care găzduiește în armonie Opera Română din Timișoara și cele trei teatre naționale din Timișoara - român, maghiar și german - şi văzând cât este de plină, nu pot să nu mă bucur că acum aproape șase luni am răspuns favorabil inițiativei Alianței "Timișoara Universitară" şi unității executive pentru finanțarea învățământului superior, a cercetării, dezvoltării și inovării, și anume invitația de a organiza acest eveniment. Le mulțumesc tuturor pentru implicare şi apreciez că nimic nu le-a stat în cale şi toți actorii implicați au înțeles că acest eveniment nu este o conferință pur și simplu, ci este momentul din care noi putem oferi un nou început. Nu aș vrea să mă refer la cuvântul introductiv. Într-adevăr, putem renaște. Cum ? Precum pasărea Phoenix. Așa să fie, dar cred că putem să renaștem realist, echilibrat, așa cum am făcut-o de fiecare dată și așa cum, încă o dată reiterez, nu cred că ne-ar ierta nimeni dacă am pierde această oportunitate prin care, într-adevăr, să putem să renaştem inovarea și cercetarea în țara noastră de la kilometru zero, de aici, din Timișoara.

Ca atare, în final doresc să mulțumesc Timișoarei. Vă mulțumesc dvs. tuturor pentru că aţi venit pentru a adăuga celebrării culturii europene a Timișoarei componenta cercetării de elită. Vreau, de asemenea în final, să folosesc această oportunitate pentru a vă ura sărbători liniștite, să avem un Paște liniștit şi, dacă astăzi a început Săptămâna Patimilor, pentru cercetătorii din diaspora și din România este săptămâna în care cu adevărat punem laolaltă tot ceea ce ne unește - inteligența, perspectiva, dorința de a face ceva bun pentru țara noastră”, a declarat premierul Nicolae Ciucă, în discursul susținut în fața participanților la ceremonia de deschidere a Conferinței Internaționale „Smart Diaspora 2023. Diaspora în învățământ superior, știință, inovare și antreprenoriat”, de la Timișoara.