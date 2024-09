Anca Alexandrescu: PE invitatul de astă seară l am cunoscut ca un om echilibrat, cu mult simț. Am criticat de mai multe ori echipele de campanie, că vor să-i arate altfel decât sunt, pentru că din acest motiv dezamăgirea e foarte mare. Vorbesc la modul general. Nu am să fac în campania electorală emisiuni laudative, ci am să pun întrebările oamenilor.

Anca Alexandrescu: Ce este cu candidatura domnului Iohannis?

Nicolae Ciucă: Este vorba despre o situație similară de acum 20 de ani, atunci când alegerile prezidențiale s-au suprapus cu cele parlamentare. Și atunci, dar și acum, e vorba de dreptul fiecărei persoane de a alege șia fi ales. Acum 20 de ani a fost contestată, iar motivarea Curții Constituționale a fost că oamenii, indiferent de poziția lor, trebuie să se bucure de așa ceva.

Anca Alexandrescu: De ce nu ați avut această inițiativă mai devreme?

Nicolae Ciucă: Nu este făcută doar pentru Iohannis, este vorba de o propunere legislativă ce va fi votată Parlament abia atunci va fi valabilă. Nu este vorba de a forța.

Anca Alexandrescu: Culmea e că în 2004 PNL a contestat decizia. Totuși, nu știrbește imaginea PNL?

Nicolae Ciucă: NU. Am văzut criticile domnului Crin Antonescu, domnia sa avea o altă retorică acum câteva luni

Anca Alexandrescu: Da, așa! Crin Antonescu a avut alt discurs. A tăcut cât a văzut-o pe Adina Vălean europarlamentar?

Nicolae Ciucă: Nu cred. Totuși, nu toți au coloană vertebrală. Pentru fiecare dintre noi e bine să ne prezentăm aș cum suntem. Ca atare, orice președinte, după 10 ani în funcție, are o experiență și o cunoaștere la un nivel ce nu merită irosit.

Anca Alexandrescu: Nu cred că românii au aceeași opinie.

Nicolae Ciucă: Dacă ne uităm la cei 10 ani de mandat, vedem un om cinstit și onest.

Anca Alexandrescu: NU vreau să vă contest, dar mandatul lui Iohannis nu prea a fost chiar onest. Nici azi nu știm cât au costat deplasările în străinătate.

Nicolae Ciucă: Cu Eduard Hellvig am o relație bune de pe vremea când eram ministru al Apărării. Nu pot să spun că îl cunosc foarte bine, suntem doi oameni care au colaborat. Ușa PNL va fi mereu deschisă pentru Hellvig.

Anca Alexandrescu: Domnul Bolojan va accepta ca Hellvig să fie premier?

Nicolae Ciucă: Apreciez activitate lui Bolojan, filiala Bihor are cele mai bune rezultate din întreg partidul. Recunosc faptul că Ilie Bolojan este unul dintre liderii partidului.

Anca Alexandrescu: V-a băgat mortul în casă doamna Lssconi.

Nicolae Ciucă: Cred că i l-au băgat lor, cu declarația lui Lssconi. Un proiect mai mare cu doar 8% nu mi dă bine la aritmetică. Cu domnul Bolojan am avut o relație bună.

Anca Alexandrescu: Este vreo variantă în care să vă retrageți și PNL să l susțină pe Geoană?

Ciucă: Pare să fie o glumă. Eu, să mă retrag? Niciodată!

Alexandrescu: Au existat discuții cu Geoană?

Ciucă: NU! Cum putem susține un fost membru PSD? A fost 5 ani conducătorul PSD! NU e prea independent. E cel mai longeviv președinte al PSD

Ciucă: Banii de panotaj i-am folosit pentru mai multe evenimente. Atunci s-a venit cu propunerea de promovare a președintelui PNL. Nu este ilegal.

AlexandrescuȘ Totuși, a fost prea mult. De ce a fost de carte

Ciucă Mulți membri întreabă mereu cine este Ciucă. Am 4 ani în politică și am considerat că această carte este un fel de CV al meu. Petru PAvel repreintă o ppveste de succes

Alexandrescu: Sunteți susținut de americani?

Ciucă: Sunt susținut de pleniceni, de români. Merg în țară, nu fac altceva decât să discut cu oamenii pe stradă. Vin americanii să voteze? NU! Românii mă votează!

Alexandrescu: Ce faceți cu pensiile militarilor?

Ciucă: Este o problemă legată de aplicarea Legii 223, care a produs inechități între cei care au ieșit înainte și cei de după. De asemenea, mai este și problemă cu solda. Gradul este proprietate a persoanei, atât timp cât e în viață. Este discrepanță între cei care au trecut în rezervă și cei care o vor face. Am înțeles rațiunea lui Ciolacu și mi-a promis că va face ceva ca să elimine aceste inechități. E obligatoriu să rezolvăm. Avem deja un proiect de lege depus în Parlament și am discutat și cu premierul, pentru că e nevoie de majoritate. Am convenit ca până săptămâna viitoare să venim cu o variantă.

Alexandrescu: Care sunt relațiile actuale cu PSD

Ciucă: În prezent, PNL rămâne angajat în derularea actului guvernamental. Așa că, tot ce ține de aceste probleme se înscriu într o relație guvernamentală cu PSD

Alexandrscu Limitați perioada în care serviciile vor avea șefi

Ciucă: Cum sunt limitate mandatele pentru funcțiile relevante, e important ca și cele ale șefilor serviciilor să fie limitate

Alexandrescu: DAca ași ajunge președinte, pe cine ați suna?

Ciucă: Cred că atunci când ieși președinte, ești sunat. Am relații externe. Una este să dai un telefon de curtoazie, alta e să dai pentru rezolvarea problemelor. Acestea telefoane se dau pe baza unor dosare despr eaceste probleme.

Alexandrescu: L ați pune premier pe Iohannis

Ciucă:Nu putem nominaliza acum pe cineva. În momentul de față nu discutăm despre astfel de scenarii, abia după alegeri discutăm

Alexandrescu Mai luați în calcul rotativa ?

Ciucă Să vedem rezultatul de după alegeri. Mi-aș dori o majoritate formată din dreapta politicii. Dacă românii vor decide, nu vom mai avea această rocadă

Alexandrescu Reduceți numărul parlamentarilor?

Ciucă NU se poate aplica reducerea numărului de parlamentari, pentru că e nevoie de modificare constituției

Alexandrescu Alocați 3% din PIB pentru armată?

Ciucă Ucraina are nevoie de ajutor, în sensul în care reușește să mențină forțele Rusiei la sute de kilometri de granița noastră. Dacă Rusia ajunge la gura Dunării, atunci vom aloca cel puțin 4-5% din PIB pentru armată