„Toate vacanțele sunt frumoase. Pentru noi, și aici n-aș vrea să fiu înțeles greșit, vacanță în adevăratul sens al cuvântului am avut cu ceva ani în urmă. După aceea, când am intrat în vâltoarea aceasta a responsabilităților, n-am avut o săptămână legată să pot să zic că am mers în vacanță”, a declarat Nicolae Ciucă, la emisiunea "La cină", la Digi24.

Întrebat despre cea mai frumoasă vacanță, Nicolae Ciucă a amintit de două experiențe deosebite, ambele desfășurate în România după întoarcerea din misiuni. "Una într-o iarnă, în iarna din 2003, la Sinaia, şi cea de-a doua la mare, la Venus, în 2004", și-a amintit șeful Senatului.

Cu privire la alegerea sa de a nu călători în străinătate în timpul liber, Ciucă a dezvăluit: „Nu am fost niciodată în concediu în străinătate. Și știți de ce? Pentru că nu știu dacă ne ajunge o viață să descoperim România, frumusețile României. Mai avem încă multe de văzut.”

Dacă ar trebui să recomande unui amic din străinătate locuri de vizitat în țară, șeful PNL știe exact unde să îl trimită în România: „Stațiunile montane sunt absolut colosale. Pentru mine, așa cum sunt pe placul meu. Locurile unde se face agroturism, în Maramureș, în Suceava, în Țara Oașului, jos în Deltă”, a subliniat el.

Întrebat unde va fi de Crăciun, Ciucă a mărturisit că a descoperit în această vară un loc ideal.

„Vă spun unde mă duc. În Bucovina. Am fost vara aceasta la Gura Humorului, am mers la mănăstire la Suceava şi am petrecut o noapte într-o pensiune, ne-a plăcut atât de mult încât i-am rugat să ne găzduiască şi de Crăciun."