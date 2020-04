Nelu Tătaru: „Suntem înspre VÂRFUL pantei”! La ce număr de îmbolnăviri se poate ajunge

„Suntem înspre vârful pantei, spun eu. Rămâne să ţină doar de noi dacă atingem acest vârf mai devreme sau mai târziu şi dacă rămânem la 10.000-12.000 de cazuri, cât suntem acum, sau vom merge spre 15.000 sau mai mult”, a spus Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a vizitat joi Spitalul Judeţean de Urgenţă din Deva, unde s-a întâlnit cu managementul militar al unităţii şi cu cadrele medicale.

"Sunt stocuri de medicamente, sunt stocuri de echipamente şi materiale sanitare. Există, în acest moment, şi voinţă. Sunt internaţi 207 pacienţi, sunt şi 23 de cadre medicale - patru s-au externat astăzi. Faţă de ceea ce am văzut acum două săptămâni, este cu totul schimbat. Am vorbit şi cu corpul medical şi sper ca această mentalitate să rămână, sper ca aceste circuite să rămână. Chiar dacă a fost o rigurozitate militară care a trebuit să fie impusă la început, în acest moment am văzut o atitudine schimbată. Mă bucur să găsesc acest lucru şi sper ca această pandemie prin care trecem să se termine cât mai repede şi să putem intra într-o viaţă normală, cu un management civil, dar cu un management civil pe care să nu mai trebuiască niciodată să-l compensăm cu un management militar", a afirmat ministrul Sănătăţii, la Deva.