Ești primar PNL într-un județ ”roșu” ca Vaslui și vrei să ajungi la Congres, să votezi președintele PNL? Acest lucru nu este posibil dacă îl susții pe Ludovic Orban.

Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, conduce filiala Vaslui și a triat cu grijă delegații la Congres.

Corneliu Stîngă, primarul comunei Vetrișoara, este la al doilea mandat, fiind reales cu 85% din voturi. El a valorificat la timp oportunitățile de finanțare, accesând fonduri europene și guvernamentale pentru modernizarea comunei, explică presa locală succesul său. S-a pus accent pe asfaltarea rețelei locale de drumuri, pe dezvoltarea infrastructurii educaționale, dar și pe utilități. Însă, nu a prins un loc printre delegații la Congres, din cauză că nu este susținător al lui Florin Cîțu.

La fel de hotărât s-a dovedit și Nelu Tătaru în ceea ce-l privește pe Dănuț Cojocaru, primarul comunei Alexandru Vlahuță, care a câștigat alegerile cu 69% și se află la al patrulea mandat. Nu este pe lista delegaților nici Alina Iuliana Munteanu, primarul comunei Grivița, care a câștigat alegerile cu 63,6% și se află la al patrulea mandat. În aceeași situație se află Radu Beligan, primarul comunei Văleni, ales cu 54%, pentru al doilea mandat și Lascăr Popa, care a câștigat cu 44% primul său mandat în fruntea comunei Costești.

Nelu Tătaru i-a promis lui Florin Cîțu că Ludovic Orban va obține maximum 5 voturi din filiala Vaslui. Și asta în ciuda statutului PNL, potrivit căruia conducerea județeană nu poate da mandat imperativ delegaților la Congres pentru a vota sau nu o anumită moțiune. Adică sunt liberi să voteze cum le dictează conștiința - o noțiune străină lui Nelu Tătaru, care speră să redevină ministru al Sănătății în viitorul guvern PNL, sprijinit de PSD.

Până la visata revenire în postul de ministru, Tătaru a avut grijă de rudele și apropiații săi, care au primit sau urmează să primească posturi în administrația județeană. Fratele său, Niculae Tătaru, a fost numit șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui. Niculae Tătaru are drept colegi doi veri de-ai săi, Gheorghe Papuc și Nicu Papuc, amândoi angajați în cadrul Detașamentului de Pompieri Vaslui. De asemenea, Gheorghe Papuc are și fiul angajat în aceeași structură. Niculae Tătaru mai are un cumătru în subordine, subofițerul Ionel Rusu.

Finul lui Nelu Tătaru, Mircea Gologan, este prefectul interimar, după demiterea prefectului de la USR-PLUS.

Lucian Timofticiuc, fostul consilier al lui Nelu Tătaru, a fost numit președinte CA la Antibiotice. Verișoara Mihaela Vlada este directorul DSP, iar soțul acesteia, Robert Vlada, este pregătit pentru postul de director la CJAS.

Un alt cumătru al lui Nelu Tătaru, Manuel Nacu, este șeful IPJ Vaslui.