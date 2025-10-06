Din primele informații, apelul la 112 a fost dat chiar de tatăl copiilor, un bărbat din județul Covasna, care a cerut ajutor după ce autoturismul în care se afla împreună cu soția, bunica și cei cinci copii, cu vârste între 4 și 12 ani, a rămas împotmolit, relatează Știri de Buzău.

Familia se întorcea de la o biserică din zonă și a fost direcționată de aplicația de navigație pe un drum forestier afectat de ploile din ultimele zile.

La fața locului au fost trimise două autospeciale ale Jandarmeriei, acestea reușind să scoată mașina din noroi și să transporte familia în siguranță până la drumul principal.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar misiunea s-a încheiat cu bine.

„Jandarmii montani intervin frecvent în astfel de situații, mai ales în zonele izolate, unde aplicațiile GPS pot duce turiștii pe drumuri greu accesibile”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău.

Pentru a evita situaţii similare, jandarmii recomandă celor care doresc să se deplaseze pe trasee montane să verifice prognoza meteo, să poarte echipament corespunzător şi să se informeze despre starea traseului.