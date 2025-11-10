Scopul, conform declarațiilor sale, ar fi „distrugerea rușilor”. Opinia sa a fost publicată pe platforma de propagandă Smotrim.ru, fiind folosită pentru a justifica „demilitarizarea” și „denazificarea” Ucrainei.

„Noua rasă de ucraineni” și pierderea identității

Medvedchuk afirmă că președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care îl numește „ilegitim”, ar fi aprobat împreună cu Occidentul colectiv „selecția artificială a unei noi rase de ucraineni” destinată exterminării rușilor. „Pentru a atinge acest obiectiv, li se interzice să-și amintească limba și istoria rusă, iar o biserică și o cultură false au fost create,” a scris politicianul. Potrivit lui, acești ucraineni devin mankurți – oameni care și-au pierdut legătura cu rădăcinile istorice și naționale – și „roboți de unică folosință” fără drepturi, trimiși „să moară pentru interesele Occidentului colectiv”.

Rușii se gândesc să fugă spre est. Șoigu a propus relocarea populației în Siberia și industrializarea estului țării

Îndemnuri către ucraineni să plece în Belarus

Medvedchuk nu oferă dovezi concrete pentru aceste afirmații. Totuși, el îi îndeamnă pe ucraineni să urmeze apelurile lui Putin și ale președintelui belarus Alexander Lukashenko și să se mute în „țările frățești” conduse de aceștia. „Propunerea președintelui Belarusului este o cale directă de salvare a vieților și de păstrare a identității ucrainenilor, pentru că în Belarus nimeni nu va experimenta cu ei și nu îi va transforma în Banderiști militari,” a declarat fostul politician ucrainean.

Declarațiile lui Putin despre Ucraina și poporul rus

În iunie, Vladimir Putin a afirmat că rușii și ucrainenii formează un singur popor: „Am spus deja că consider poporul rus și poporul ucrainean ca fiind un singur popor. În acest sens, toată Ucraina este a noastră.” Președintele rus a citat și o regulă veche, conform căreia tot ce este capturat de armata rusă devine proprietatea Moscovei: „Știți, avem o regulă străveche: oriunde pășește un soldat rus, este al nostru,” a spus el.

Cine este Medvedchuk și legătura sa cu Putin

Viktor Medvedchuk a condus anterior partidul pro-Kremlin din Ucraina, Platforma de Opoziție – Pentru Viață. Fiica sa are îl are ca naș pe Vladimir Putin, ceea ce i-a adus lui Medvedchuk reputația de „naș al președintelui rus.” În 2021, serviciile de securitate ucrainene l-au acuzat de trădare și l-au plasat în arest la domiciliu. Medvedchuk a fugit, dar a fost recapturat în aprilie 2022. În septembrie, a fost predat Rusiei în schimbul a peste 200 de militari ucraineni, inclusiv apărătorii batalionului Azovstal din Mariupol.

