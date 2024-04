„Cu inima grea, vă anunț că NAOMY a trecut în liniște in cursul serii de azi 19 Aprilie 2024

Ne vom aminti mereu de istoria lgbt pe care a creat-o in România și vom păstra amintirile frumoase alături de noi. Sentimentele noastre de compasiune și susținere sunt alături de familia și cei dragi. Odihnește-te in glorie Regino”, a scirs Antonella, prietena sa, pe Facebook.