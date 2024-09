Mihaela Bilic a adus în atenția publicului unele aspecte surprinzătoare despre nutriție, dezvăluind diferențele esențiale dintre ulei și unt. Potrivit afirmațiilor sale, contrar percepției populare, uleiul are un impact mai mare asupra greutății, în comparație cu untul.

„Uleiul îngrașă mai tare decât untul. Voi continua seria „revelațiilor”din studiul OCHA cu o alta percepție generală nefondată: grăsimile vegetale (uleiurile) sunt considerate a avea un impact mai mic asupra siluetei față de unt și slănină. 78% din persoanele interogate pun grăsimile animale în capul listei de „dușmani” ai siluetei.

Urmează apoi untul cu 61% și smântână cu 53% din voturi. Uleiurile vegetale sunt menționate în 31% din cazuri iar margarina apare pe ultimul loc cu numai 21% din voturi!!??” – și-a început Bilic postarea.

În continuarea postării, nutriționista a explicat în detaliu care sunt diferențele dintre unt și ulei și de ce unul îngrașă mai mult ca altul.

„Din punct de vedere nutrițional aceasta percepție este nu numai un mit, ci poate fi cauza nebănuită a kilogramelor în plus. Punem ulei cu generozitate în mâncare/salată pe motiv că e vegetal și cumpăram smântână cu 12% grăsime că să nu ne îngrășam Iată câteva lucruri de care trebuie să țineți seama:

-1 gram de grăsime are 9 calorie, indiferent de originea ei -uleiul are 900cal/100ml indiferent de sursa din care provine(măsline,floarea soarelui, porumb, nuci, în, semințe de struguri etc).

-1 lingura ulei DE ORICE FEL =100 calorii -uleiul este singurul produs alimentar care conține 100% grăsime, în compoziția lui nu intră apă, proteine sau glucide uleiurile diferă că și conținut de acizi grași însă aportul lor caloric este IDENTIC.

Uleiul erte condiment, nu aliment;

-trebuie folosit cu zgârcenie și pus în mâncare cu lingura, NU cu sticla.

untul și slănină conțin 80% grăsime, restul este apa, deci untul este mai sarac în calorii fata de ulei -100g unt = 700cal adică un cubuleț mic de unt(10g)= 70cal variantele de unt light au doar 40% grăsime, deci jumătate din numărul de calorii și se apropie de brânză și cașcaval că aport caloric -smântână conține 12-25% grăsime, restul e lapte; 1lingura smântână = 35 cal și 100g = 150 cal adică similar brânzei proaspete de vacă.Despre margarina nu merită nici măcar să amintesc, existența ei este inutilă, după părerea mea.

În concluzie: numărați fiecare lingura de ulei din farfuria voastră, are 100 calorii!” – a încheiat nutriționoista.