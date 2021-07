„Nu l-a schimbat pe domnul Nazare pentru că nu îl susține pe el, pe Cîțu. L-a schimbat pe domnul Nazare pentru că fiecare împrumut prin lansarea de eurobonduri se face la o dobândă plus peste mid-swap și a fost lansat pentru 9 ani la 205 puncte, asta înseamnă o dobândă 2,05%. Pentru împrumutul de 20 de ani a fost ed 290 de puncte, adică 2.9%, numai că Domnul Nazare s-a încăpățânat și a ajuns la 2,6% peste mid-swap. Știți cât se plătește în lume un comision în momentul în care se lansează eurobonduri? Undeva la 10 – 20 de puncte peste mid-swap, adică 0,1-0,2%. La 3,25 miliarde împrumutate astăzi, dacă ne gândim la piața internațională, înseamnă un comision anual de 6,5 milioane de euro. Înseamnă pe 20 de ani un comision de 128 de milioane de euro. Prim-ministrul României este un asasin economic”, a declarat Ninel Peia la emisiunea 100% de la Realitatea PLUS.



Întrebat dacă acesta ar putea fi motivul remaierii lui Alexandru Nazare de la Ministerul de Finanțe, profesorul de economie, Mircea Coșea a notat: „Astea sunt lucruri care trebuie verificate și puse pe hârtie ca să le vedem. Sunt speculații la care eu nu pot să accesez pentru că nu am date. Eu, ca economist trebuie să am date, trebuie să am hârtiile în față. Nu pot să mă pronunț în asemenea cazuri.”