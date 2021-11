"Dr. Arafat et Co) nu se lasă! Nu suportă critici, iar greșelile continuă! (...) Una, foarte mare: A NU SE TESTA IN MASĂ, așa cum fac toate tarile, deși se știu bine urmările si toată media spune asta prin toate vocile! Si cea cu medicamentele, etc!,

A suspenda medicii și așa foarte puțini = o imensa pedeapsa pentru populație" a scris Monica Pop, într-o postare pe Facebook.

Medicul este de părere că atât timp cât lipsește testarea în masă, există riscul ca persoane infectate, dar care au apucat să se vaccineze cu prima doză și deci pot circula libere, ar putea împrăștia virusul mai departe.