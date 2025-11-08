Realitatea Plus: Ce credeți că va face sistemul, că vedem ce s-a întâmplat anul trecut pe 7 decembrie. Să ne așteptăm la atacuri dure, la piedici?

Mohammad Murad: Da, din păcate nu se mai exclude nimic în România, că vă spun că am ajuns să fiu convins că democrația este doar declarativă, și asta e foarte trist, pentru că chiar valorile europene nu se mai regăsesc nu numai în România, ci și în alte țări. E nevoie de o reașezare și o nouă abordare. Oamenii vor altceva pentru că e rău, sărăcia în România e din păcate din ce în ce mai mare, mediul de afaceri chiar este încercuit de multe taxe pe care nu le mai poate suporta. Lucrul ăsta arată clar că nu e bine. Aproape 90% din deciziile care se iau nu se iau în România ci în altă parte, și asta e un lucru foarte trist.

Realitatea Plus: Ce putem face pentru a nu mai continua așa? Cei votați de popor au uitat de oameni, sunt nepăsători, nu ascultă problemele oamenilor, nu stau de vorbă cu ei. Oamenii aceștia au nevoie să fie ascultați.

Mohammad Murad: Am văzut cu ochii mei persoane care cumpără jumătate de pâine. Nu putem face foarte mare lucru decât să spunem că nu suntem de acord. Din păcate nu se mai face niciun fel de politică care să susțină oameni. Politica se face doar pentru sisteme, doar pentru un număr de zeci de persoane, nu pentru popor.

Această problemă trebuie rezolvată, și nimeni nu poate rezolva decât prin vot. Dacă suntem în stare și mai credem că se mai poate întâmpla ceva bun, trebuie să mergem la vot să votăm exact împotriva celor care cred că puterea le aparține și s-au născut cu ea

E nevoie ca fiecare cetățean vocea lui să fie auzită, nu numai când e luna de campanie. Nu, zi de zi. Eu mă aflu în Parlament și îmi e și rușine când văd că acolo nu se întâmplă nimic. Milioane de euro care se cheltuie zilnic și nimic nu se întâmplă. E rușinos, nimeni nu se gândește ce putem face mâine, nimeni nu se gândește la latura economică, cum putem face să creștem producția, să așezăm lucrurile așa cum trebuie, să nu mai facem risipă banului public.

Este o nepăsare totală, cred că am ajuns la o concluzie foarte interesantă, că am văzut oameni în depresie. Dar vă spun că, din păcate, simt că întreaga națiune și toată România este în depresie. Nimeni nu mai crede că se poate întâmpla ceva bun, și asta e un lucru foarte trist și cred că poate fi mult mai rău, iar Bucureștiul poate da un semnal foarte important să aducă speranța oamenilor în care să spunem că acest capitol se apropie de încheiere, astfel încât poporul să preia puterea iar vocea lui să fie auzită peste hotare.

Realitatea Plus: Antreprenorul Murad din București, de ce are nevoie de un alt tip de primar al capitalei?

Mohammad Murad: Nimeni nu se gândește, nu avem pic de viziune. Antreprenorul, nu numai în București, ci în întreaga țară, nu are nevoie decât nu de un sprijin, are nevoie să simtă că cel mai mare ajutor de la stat este să fie lăsat în pace să facă ceva. Din păcate, peste tot simțim piedici, peste tot primarii sunt stăpâni în loc să fie parteneri ai mediului de afaceri. Antreprenorii din București și din România au nevoie doar să producă.

Eu personal nu simt statul decât prin taxe. Nu am văzut nicăieri, niciodată, sunt 67 de organe de control care falimentează orice firmă românească, și nu este unul care să sprijine mediul de afaceri. Mediul de afaceri autohton are 20% din piață și plătim aproape 80% din totalul impozitului pe profit. Este o politică împotriva mediului de afaceri românesc, și acest lucru mă doare foarte mult, nepăsarea lor, cei care vorbesc de câte valori europene au, cât de mult pro-europeni. Aș vrea să schimbăm, să fim pro-români.