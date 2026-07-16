Modificări la trenurile internaționale spre și dinspre Ungaria. CFR: Transbordare cu autobuze timp de patru zile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 11:50

CFR Călători informează că, în perioada 31 iulie – 3 august 2026, mai multe trenuri internaționale care tranzitează Ungaria vor circula după un program modificat. Din cauza lucrărilor efectuate de MAV Start, călătorii vor fi transbordați cu autobuze pe anumite porțiuni ale traseului.

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