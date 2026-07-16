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Modificări la trenurile internaționale spre și dinspre Ungaria. CFR: Transbordare cu autobuze timp de patru zile

Panou informații CFR/ Profimedia

Panou informații CFR/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 11:50

CFR Călători informează că, în perioada 31 iulie – 3 august 2026, mai multe trenuri internaționale care tranzitează Ungaria vor circula după un program modificat. Din cauza lucrărilor efectuate de MAV Start, călătorii vor fi transbordați cu autobuze pe anumite porțiuni ale traseului.

CFR Călători anunță modificări în circulația unor trenuri internaționale, ca urmare a lucrărilor la infrastructura feroviară desfășurate de administrația feroviară ungară MAV Start pe secția Biharkeresztes – Püspökladány.

Gara de Nord/ Profimedia

Potrivit companiei, în perioada 31 iulie – 3 august 2026, transportul pasagerilor va fi asigurat cu autobuze MAVBUSZ între stațiile Biharkeresztes – Berettyoujfalu și Biharkeresztes – Puspokladany și retur.

Trenurile afectate de aceste măsuri

Măsura afectează trenurile internaționale RE 358, RE 360, RE 362, RE 364, RE 368, RE 359, RE 361, RE 363, RE 365 și RE 369.

CFR Călători recomandă pasagerilor să verifice din timp programul actualizat al trenurilor pentru a evita eventuale inconveniente cauzate de modificările temporare ale circulației.

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