Miron Mitrea: "Eu cred că Guvernul Cîțu trece"

Miron Mitrea e de parere ca Guvernul Citu va trece la votul din Parlament. Mai mult, el sustine ca e nevoie de un Guvern stabil, in special din cauza crizei coronavirus din Romania.

"Indiferent de modul in care s-a ajuns la Guvernul Citu, indiferent de ce a gandit presedintele cand l-a nominalizat, indiferent de ce au gandit parlamentarii, lucrurile s-au schimbat radical. Suntem in fata unei amenintari cu o epidemie, am avut noroc pana acum si am fost protejati. Nu putem sa ne asteptam ca lucrurile sa mearga asa in continuare. Nu fiti panicati dar fiti ingrijorati.

E un eveniment pe care trebuie sa-l tratam cu seriozitate, sa speram ca ROmania nu va intra intr-un val masiv de epidemie, dar suntem total nepregatiti, intr-un momen de instabilitate politica, politicienii au facut jocuri incercand sa se pozitioneze mai bine in peisajul politic. Eu cred ca de luni lucrurile vor trebui sa se schimbe. Avem in fata posibilitatea unei epidemii importante, Romania are nevoie de un Guvern. Nu stiu daca domnul Citu va fi un prim-ministru bun sau nu. Nu a facut o imagine grozava pana acum dar orice solutie stabila e mai buna decat orice situatie instabila. Saptamana parlamentarii sa dea un Guvern. Nu mai conteaza cine conduce acel Guvern. Jocul politic intr-o perioada dificila trebuie lasat pe locul 2.

Domnul Ludovic Orban a fost convins ca domnul Citu va cadea la vot, scenariu care mi se pare inconstient. Acum, toti cei care decid pentru partide ar trebui sa fie de acord sa fie votat urgent un Guvern. Domnul Citu, admirat de putini, neadmirat de multi, poate e in situatia in care sa ajunga prim-ministru.

PSD a avut discutii multe in interior despre alegeri anticipate, cu voci pentru si impotriva. Au fost voci si sunt si publice care au vorbit de suspendarea presedintelui. Vorbeau altii ca PSD sa nu faca cvorum. Eu stiu ca exista oameni in PSD care nu vor sa joace cu orice risc aceste jocuri politice. Am discutat cu o parte dintre ei si mi-au spus ca Romania trebuie sa aiba Guvern. Trebuie sa existe si politicieni responsabili, trebuie sa lasam putin jocurile politice. Dupa ce trece criza o luam de la capat.

Eu cred ca saptamana viitoare Guvernul Citu trece.

Cred ca sunt din ce in ce mai multi politicieni care se gandesc ca nu e nevoie de jocuri politice si nu cred ca vor fi alegeri anticipate. Cred ca Ludovic Orban nu le-a vrut niciodata", a declarat Miron Mitrea la Realitatea PLUS.