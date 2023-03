„Mircea Geoană a fost un remarcabil Secretar General Adjunct al NATO, și un sprijin important pentru mine la nivel personal, într-un moment critic pentru securitatea euroatlantică (...) Ca o recunoaștere a activității sale, i-am extins mandatul de Secretar General Adjunct al NATO cu un an, până la mijlocul lunii octombrie 2024. Îi mulțumesc lui Mircea pentru dedicare și aștept cu nerăbdare să continuăm să lucrăm împreună”, a postat Stoltenberg.

Mircea Geoană este primul înalt oficial din conducerea NATO căruia i se prelungește mandatul de două ori.

