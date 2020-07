Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, în vizită inopinată la un spital din Botoşani. Ce a descoperit

El s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgenţe, iar împreună cu cadrele medicale de aici a vizitat toate secţiile spitalului.



"Evaluarea de astăzi dimineaţă mi-a arătat, dincolo de o creştere a numărului de cazuri noi la nivelul întregii ţări, şi o creştere a numărului de testări la nivelul judeţului Botoşani, Suceava şi Neamţ. De aceea, de dimineaţă am reluat aceste vizite neanunţate, fiindcă că am vrut să văd capacitatea spitalului şi adresabilitatea la Unitatea Primiri Urgenţă şi capacitatea tehnică", a afirmat Nelu Tătaru.



Ministrul a apreciat că spitalul are capacitatea să gestioneze situaţia pandemiei la nivel judeţean, fiind "plăcut impresionat" că întreg personalul celei mai mari unităţi medicale din judeţul Botoşani foloseşte corespunzător echipamentele medicale.



Ulterior, Ministrul Sănătăţii a avut o întâlnire la sediul Instituţiei Prefectului cu directorul Direcţiei de Sănătate Publică, Monica Adăscăliţei, dar şi cu directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati", medicul Radu Malancea, potrivit AGERPRES.