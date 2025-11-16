Rogobete a transmis că în 2-3 săptămâni va fi publicat raportul final privind tragedia care a luat viața fetiței de 2 ani. De asemenea, ministrul sănătății a punctat că peste 20 de clinici vor fi închise, iar alte 30 vor primi sancțiuni.

„Imediat după tragedia de la Constanța au început controalele. Voi demara un control la nivel național pentru a verifica și corecta aceste situații de neconformitate care există în anumite spații medicale, în special în zona cabinetelor care practică și anestezie generală.

Cred că ne-am învârtit ani de zile într-un cerc vicios: nu achiziționam echipamente de înaltă performanță pentru că nu aveam medici. Cred că abordarea pe care o avem acum, și anume să achiziționăm și să dotăm anumite centre spitalicești cu echipamente de înaltă performanță, este una corectă.”, a declarat Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.