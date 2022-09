„Pensiile vor crește de la 1 ianuarie. Liderii Coaliției au spus clar că este o necesitate, la momentul în care vom aproba bugetul, am spus noi că vrem să îl aprobăm în acest an în Parlament, și se va regăsi și această majorare în construcția bugetului. PSD a făcut o propunere, am spus că, din punctul nostru de vedere, 5-10% ar trebui să fie majorarea. Avem această propunere extrem de bine fundamentată, cu cifre, cu evoluția.

În primul rând, îmi doresc rezolvare inechităților din sistem și un mecanism ulterior clar de creștere a pensiilor. Majorările de valori de punct de pensie nu se pot face în funcție de cuantumul pensiei, asta este neconstituțional, pentru că practic descurajăm contributivitatea. Întâi îmi doresc să rezolvăm inechitățile din sistem, după care toate inechitățile rezolvate, să avem un mecanism clar de creștere a pensiilor. Cine spune că se pot crește pensiile mici mai mult decât pensiile mai mari, din punctul meu de vedere, nu cunoaște bine legile din România”, a declarat ministrul Muncii, la Realitatea PLUS.