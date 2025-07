”România se confruntă cu o problemă gravă de mediu în sudul ţării: peste 100.000 de hectare s-au transformat în deşert sau urmează să se deşertifice. Una dintre soluţiile evidente: împăduririle. Una dintre soluţiile evidente: împăduririle”, a declarat ministrul Mediului.

Șefa de la Mediu a subliniat că o echipă din ministerul pe care îl codnuce a vizitat mai multe puncte din jurul localităţii Poiana Mare, judeţul Dolj, unde din bani europeni – PNRR – se împăduresc zone care altfel, în doar câţiva ani, riscă să se transforme în deşert.

”Aşa cum am promis, mă lupt pentru fiecare euro pentru ca astfel de proiecte necesare comunităţilor locale să devină realitate. În aceste imagini se văd doar câteva sute de hectare din cele aproape 9.000 care au fost deja plantate la nivel naţional. Ambiţia mea este, într-un singur an, să dublăm suprafaţa reîmpădurită în ultimii doi ani din bani europeni. Mai avem un singur an la dispoziţie pentru a folosi banii din PNRR - ar fi păcat să nu profităm”, a afirmat Buzoianu.

Totodată, ea a mai spus că „patriotismul autentic” înseamnă lupta pentru mediu şi pentru a aduce cât mai mulţi bani europeni în comunităţi, pentru pădurile României.