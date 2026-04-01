Ministrul Justiției, Radu Marinescu: decizia în cazul vaccinurilor Pfizer este executorie și poate avea efecte financiare majore pentru România

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că hotărârea instanței privind litigiul legat de vaccinurile anti-COVID produse de Pfizer este executorie, ceea ce înseamnă că poate fi pusă în aplicare imediat, inclusiv prin plata sumelor stabilite.

Oficialul a subliniat că impactul asupra României este unul semnificativ, având în vedere valoarea ridicată a obligațiilor financiare stabilite prin decizie.

Decizie executorie cu implicații directe

Potrivit ministrului, caracterul executoriu al hotărârii permite, în principiu, punerea acesteia în aplicare fără a aștepta finalizarea tuturor căilor de atac.

„Vorbim despre o decizie care poate fi pusă în executare, inclusiv prin virarea sumelor într-un cont, ceea ce creează o presiune financiară importantă” , a explicat Radu Marinescu.

În acest context, un eventual refuz de executare ar putea duce la acumularea de penalități și dobânzi, ceea ce ar agrava situația bugetară.

Ministerul Finanțelor gestionează cazul

Ministrul Justiției a precizat că instituția pe care o conduce nu este responsabilă de gestionarea directă a acestui litigiu, atribuțiile revenind Ministerul Finanțelor, conform cadrului legal.

Totuși, autoritățile urmăresc evoluția situației și analizează opțiunile disponibile, inclusiv exercitarea căilor de atac.

Posibilitatea contestării deciziei

Deși hotărârea poate fi atacată, ministrul a evitat să facă estimări privind șansele de succes ale unui apel, subliniind că decizia finală va aparține Guvernului.

„Este dificil de anticipat rezultatul unei căi de atac, însă toate opțiunile legale vor fi analizate”, a declarat acesta.

În ceea ce privește o eventuală răspundere a celor implicați în semnarea contractelor, Radu Marinescu a precizat că nu poate comenta în acest moment.

El a menționat că litigiul actual are natură civilă, însă există și o anchetă penală în desfășurare, fără a oferi detalii suplimentare.

Contextul deciziei

Hotărârea vine după ce o instanță din Belgia a stabilit că România și Polonia trebuie să respecte obligațiile contractuale privind livrările de vaccinuri anti-COVID. În cazul României, suma estimată se ridică la aproximativ 600 de milioane de euro, la care se pot adăuga dobânzi.

Situația creează o presiune suplimentară asupra bugetului de stat și ridică semne de întrebare privind gestionarea contractelor încheiate în perioada pandemiei.

Declarațiile ministrului Justiției evidențiază gravitatea momentului, în condițiile în care decizia instanței poate produce efecte imediate și semnificative asupra finanțelor publice.

În perioada următoare, autoritățile vor trebui să decidă dacă vor contesta hotărârea sau dacă vor trece la executarea acesteia, într-un dosar care ar putea avea consecințe importante pentru România.